Calciomercato Juventus news: l'ex Torino potrebbe prendere il posto dello statunitense. Douglas Luiz e Kelly verso la Premeir (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, WEAH VA ALL’OM

Il calciomercato Juventus è alle prese con il sostituto di Weah. Dopo giorni roventi di trattativa, è stata trovata una soluzione che accontenta tutte le parti. I bianconeri incasseranno 1 milioni di prestito, 14 per il riscatto obbligatorio a giugno, 3 di bonus più la percentuale di rivendita.

Calciomercato Juventus News / Hjulmand e Kolo Muani come obiettivi, nome nuovo per la fascia (4 Agosto 2025)

Tornando a colui che prenderà il suo posto, la Vecchia Signora sta sondando il terreno per due profili vale a dire Singo e Martinez. Il primo potrebbe lasciare il Monaco per tornare in Italia dopo l’esperienza al Torino mentre per lo spagnolo c’è da capire cosa vuole fare il Girona.

Il club spagnolo sta già formalizzando l’addio di Gutierrez al Napoli e bisogna vedere se sarà disposto a cedere un altro calciatore molto importante per la squadra. Nel dubbio, la Juventus tiene viva la doppia alternativa.

Calciomercato Juventus News/ Prosegue la trattativa per Hjulmand, un brasiliano ai saluti (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FATTORE K IN DIFESA

Il calciomercato Juventus tocca tutti i ruoli del campo. In difesa l’idea è di fare un tentativo per Konstantinos Koulierakis del Wolfsburg e Jakub Kiwior dell’Arsenal qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Kelly che piace in Premier League.

A centrocampo continuano i contatti col Napoli per Miretti con i partenopei che si sono spinti fino a 14 milioni per l’ex Genoa. Per Douglas Luiz, così come Kelly d’altronde, si attende un’offerta congrua dalla Premier League.

Calciomercato Juventus News/ Weah, è fatta per la cessione al Marsiglia: affare da 18 milioni (3 agosto 2025)

Infine capitolo Vlahovic: la strada sembra ormai tracciata con il calciatore sempre più vicino al Milan. Sebbene manchi ancora la prima offerta ufficiale, il serbo è stato proposto al Manchester United che però ha rifiutato l’accostamento dell’attaccante.