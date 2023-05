Calciomercato Juventus News/ Sinisterra-Struijk, buone occasioni dal Leeds retrocesso (29 maggio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: AFFARI DALLA PREMIER LEAGUE

Incassata l’ennesima sconfitta stagionale, in casa contro il Milan, il calciomercato Juventus inizia a ragionare su un’annata 2023-2024 che sarà con tutta probabilità senza coppe europee, dunque con la necessità di ripartire quasi da zero. Con o senza Massimiliano Allegri, questo si scoprirà; intanto si comincia a pensare ai calciatori che verranno. Qualche occasione potrebbe arrivare dalla Premier League, dove il Leeds è retrocesso: ci sono alcuni elementi nella rosa dello storico club di Elland Road che potrebbero fare comodo. Non è certamente nuovo, in orbita Juventus, il nome di Willy Gnonto: portato in nazionale da Roberto Mancini, i bianconeri lo seguono da tempo e ora potrebbero approfittare della situazione per portarlo alla Continassa, soprattutto perché l’addio di Angel Di Maria (fischiato domenica sera) appare sempre più probabile.

Naturalmente dal Leeds farà ritorno Weston McKennie e bisognerà valutarne il futuro; per la difesa può essere interessante il profilo di Pascal Struijk, centrare classe ’99 che nelle rotazioni della Juventus potrebbe prendere il posto di Alex Sandro, che il brasiliano resti o meno – già nel finale di questa stagione ha perso il posto a favore di Federico Gatti. Guardando invece all’attacco, occhio all’esterno olandese Luis Sinisterra che nel Leeds ha anche trovato poco spazio; anche qui bisogna legare il suo eventuale acquisto alla separazione da Di Maria, per l’ex Feyenoord però sembra esserci la fila e dunque sarà una trattativa eventualmente complicata.

MAC ALLISTER VERSO LIVERPOOL

Un altro nome che il calciomercato Juventus sta seguendo, e non certo da pochi giorni, è quello di Alexis Mac Allister. Possiamo considerarlo una rivelazione di questi ultimi tempi: il centrocampista argentino infatti si è laureato campione del mondo in Qatar, giocando titolare nella nazionale di Lionel Scaloni, mentre in Premier League è stato uno dei principali artefici del miracolo Brighton che, passato dalle mani di Graham Potter (poi esonerato dal Chelsea) a quelle di Roberto De Zerbi ha conquistato uno storico sesto posto in classifica, che significa qualificazione in Europa League e prima volta di sempre in cui i Seagulls giocheranno le coppe europee.

Mac Allister è un profilo che la Juventus segue con attenzione, ne avevamo già parlato nei mesi scorsi; il problema è che ovviamente la vittoria del Mondiale (da protagonista) e la cavalcata del Brighton hanno contribuito ad aumentare gli estimatori del calciatore argentino, che del resto erano già parecchi. Ieri Mac Allister ha salutato tra le lacrime il suo pubblico: l’addio al Brighton è segnato, ma pare lo sia anche il futuro prossimo perché sulle sue tracce si è fortemente inserito il Liverpool, ed è chiaro che avere a che fare con la concorrenza di un club come quello di Jurgen Klopp significa doversi rivolgere altrove. Staremo comunque a vedere, spesso le vie del calciomercato sono ignote…











