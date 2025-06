Calciomercato Juventus News, l’addio fa tremare i tifosi

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere presto una svolta improvvisa, una svolta in entrata ma anche in uscita. Per regalare giocatori di livello ad Igor Tudor c’è la consapevolezza che potrebbe esserci qualche perdita importante e non solo relativa al futuro di Dusan Vlahovic. Il club bianconero rischia di perdere un grandissimo big di mercato.

In casa Juve giocatori come Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez non sono sacrificabili sul mercato, il club ha investito molto su di loro e questi non hanno ripagato le attese ed ora è quasi impossibile sacrificarli per fare cassa. Situazione simile anche per Vlahovic che ha solo un anno di contratto e sul quale pesa un maxi ingaggio da 12 milioni di euro annui.

Sul bomber serbo c’è l’interesse del Milan, ma è dura trovare la quadra e il club bianconero potrebbe cosi sacrificare un altro big che ha molto mercato e che potrebbe garantire un bel gruzzoletto da reinvestire. Stiamo parlando del trequartista turco Kenan Yildiz, giovane talento della formazione bianconera e calciatore che potrebbe partire a sorpresa in estate.

Calciomercato Juventus News, rivoluzione in attacco per Tudor

La Juve deve acquistare almeno un paio di rinforzi per il reparto offensivo e molto dipenderà se il Psg accetterà o meno di rinnovare il prestito di Kolo Muani. Poi il club valuta alcuni nomi per l’attacco, piace Retegui e piace anche lo svincolato Jonathan David, apprezzato anche dal Napoli. Occhio al mercato e il club bianconero potrebbe sacrificare Yildiz per fare mercato.

Il talento turco Kenan Yildiz viene valutato oltre 100 milioni di euro e la Juventus potrebbe cedere per un prezzo a tre cifre e la società bianconera sta valutando quindi il da farsi, e occhio alle sirene inglesi con Arsenal e Liverpool che monitorano la sua situazione, e Kenan potrebbe davvero finire in Premier League.

Il Liverpool è molto attento ai giovani talenti e in società cercano l’erede a livello di marketing e valore di Momo Salah e Yildiz può essere l’ideale. Un nome che piace a tutti in società ed occhio ai movimenti attorno al giocatore, stessa storia anche per l’Arsenal anche se i Gunners partono più indietro e soprattutto sono a caccia in primis di una prima punta di valore.