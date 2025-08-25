Il calciomercato Juventus pensa ad Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers come rinforzi sulle fasce, Tiago Djalo vola in prestito in Turchia

Calciomercato Juventus News: Tiago Djalo prestito nell’ultimo anno di contratto

Dopo la prima partita di campionato gran parte dei tifosi bianconeri hanno già eletto il loro nuovo centravanti come il migliore acquisto di questa finestra di trasferimenti che però non è ancora finita e potrebbe regalare ancora diverse sorprese, anche nella squadra della Vecchia Signora.

Il calciomercato Juventus infatti si sta muovendo su due fronti, le cessioni di alcuni esuberi e l’aggiunta di giocatori sulle fasce, sia nel reparto offensivo che a centrocampo dove continua a non convincere fino in fondo l’atteggiamento di Cambiaso, espulso nell’esordio stagionale.

Dopo Arthur a lasciare i bianconeri sarà il difensore centrale portoghese di venticinque anni Tiago Djalo che per l’ennesima volta dopo il suo approdo a Torino non avrà spazio, il suo contratto è in scadenza nel 2026 ma nessuna squadra è sembrata disposta ad offrire una cifra intorno ai 5 milioni per acquistarlo a titolo definitivo.

Quindi dopo il prestito al Porto volerà in Turchia dove vestirà la maglia del Besiktas in prestito fino alla fine dell’anno, la Juventus spinge per inserire un diritto di riscatto ma è comunque disposta ad accettare il prestito e lasciar andare via il giocatore a parametro zero alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus News: Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers obiettivi dal Milan

Per quanto riguarda gli esterni invece il calciomercato Juventus sogna un improbabile doppio colpo dalla stessa squadra, dopo la prima partita e i dissapori che sembrano essere nati infatti i bianconeri hanno contattato il Milan per chiedere informazioni sulla disponibilità alla cessione di Alex Jimenez e Alexis Saelemaekers.

L’esterno spagnolo di vent’anni infatti si sarebbe lamentato con Allegri per il suo minutaggio e con la società per la scelta del tecnico, il risultato però è stato il suo inserimento tra i cedibili, ecco quindi che la dirigenza juventina sta pensando di proporre un prestito con riscatto a 15 milioni per il ragazzo.

Il belga invece è un’arma su cui Allegri punterà molto ma che piace molto anche a Igor Tudor per la sua duttilità sia come esterno di centrocampo a tutta fascia che come esterno offensivo, come ha dimostrato lo scorso anno con la maglia della Roma con cui in Serie A ha giocato 22 partite segnando 7 gol e fornendo 5 assist.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire 20 milioni ma per l’importanza del giocatore la dirigenza rossonera non prende in considerazione offerte sotto i 25 milioni e anzi risponde con una richiesta di 30 milioni per lasciar partire il ventiseienne belga.