Calciomercato Juventus news/ Sprint bianconero: è fatta per Di Maria, bloccato Kostic

Dopo settimane di attesa, ecco l’accelerata sul calciomercato della Juventus. Chiusa l’operazione Angel Di Maria: secondo quanto riportato da Sportmediaset, siamo ai dettagli. Il classe 1988 è in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e si appresta a vivere la sua prima esperienza in Serie A: El Fideo firmerà un contratto annuale con i bianconeri da 7 milioni di euro netti. Nessun biennale, dunque, anche se non è da escludere l’inserimento di una clausola per un prolungamento fino al 2024.

Calciomercato Juventus news/ Chelsea su De Ligt, filtra ottimismo su Di Maria

Ma non è tutto. La Juventus è pronta a chiudere un altro colpo per il reparto avanzato. Secondo Sportmediaset, i bianconeri hanno chiuso la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic. Al club tedesco dovrebbero andare circa 15 milioni di euro. L’esterno serbo, classe 1992, dovrebbe invece firmare un contratto di tre anni con opzione per una quarta stagione. Ingaggio da 2,5 milioni di euro all’anno più eventuali bonus.

Calciomercato Juventus news/ Ancora troppi dubbi su Di Maria: meglio Berardi?

CALCIOMERCATO JUVENTUS:

Calciomercato da protagonista per la Juventus, dunque, con la dirigenza torinese pronta a chiudere una trattativa anche per il reparto arretrato. Salvo clamorosi colpi di scena, Andrea Cambiaso sarà un nuovo calciatore della Juve. Secondo Repubblica, la Vecchia Signora è pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro più una contropartita tecnica, per un valore totale da 10 milioni. Il Genoa ha detto sì, attesa l’ufficialità. Tornando all’attacco, Cherubini è alla ricerca di un vice-Vlahovic, in pole c’è Marko Arnautovic, reduce da un’ottima stagione con la maglia del Bologna. L’alternativa è Timo Werner, in uscita dal Chelsea.

Calciomercato Juventus news/ Clamoroso dalla Spagna: "Offerti Neymar e CR7!"

Per quanto riguarda le uscite, è ufficiale la cessione di Gianluca Frabotta al Lecce: l’esterno sinistro passa ai giallorossi con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Destinato alla cessione anche Adrien Rabiot, in scadenza di contratto 2023: il francese ha rifiutato la proposta del Newcastle, in corsa Manchester United e Paris Saint-Germain. Tra i sacrificabili c’è anche Matteo Brunori, grande protagonista della promozione in Serie B del Palermo: secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante è valutato 5 milioni di euro e piace a diversi club di A e B.











© RIPRODUZIONE RISERVATA