CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FULLKRUG PIU’ CHE DAVID E VLAHOVIC IN USCITA

Il calciomercato Juventus sembra concentrato sul reparto avanzato in questo avvio di giugno. In uscita sembra sempre esserci Dusan Vlahovic ed al momento la destinazione più probabile per l’ex Fiorentina sarebbe il Milan, dove ritroverebbe il tecnico Massimiliano Allegri con cui ha da sempre una grande intesa. I bianconeri, dovendo lasciarlo partire, preferivano senz’altro cedere il serbo ad una pretendente estera magari in Premier League così da incassare anche un cifra discreta da reinvestire sebbene è tutt’altro che certo il suo trasferimento a Milanello, specie considerando i 12 milioni di euro d’ingaggio che i lombardi non potrebbero coprire.

In entrata invece sembravano salire le quotazioni di Jonathan David, prossimo a salutare il Lille a parametro zero poichè in scadenza di contratto. Accostato con una certa insistenza a Napoli ed Inter, il canadese pareva essere finito nel mirino della Vecchia Signora che però, stando ai rumors più recenti, starebbe virando invece su Niclas Füllkrug del West Ham United. La strategia sarebbe quella di aggiudicarsi il centravanti della Nazionale tedesca con la formula del prestito e andrebbe a ricoprire il ruolo di riserva del francese Kolo Muani.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DIETRO PIACE BELARDI DELL’OM

Il reparto avanzato non è il solo ad interessare i dirigenti del club piemontese se si parla di calciomercato Juventus. Anche in difesa la formazione di Torino avrebbe bisogno di una sistemata e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il profilo che piacerebbe di più al tecnico Igor Tudor sarebbe quello di Leonardo Balerdi, di proprietà dell’Olympique Marsiglia con cui ha un contratto valido fino a giugno del 2028.

Difensore italoargentino convocato dalla Seleccion fin dal 2019, quest’anno ha collezionato ventinove presenze tra campionato e Coppa di Francia conquistando il secondo posto in campionato. Il ventiseienne Balerdi si è guadagnato la qualificazione alla prossima Champions League con la sua attuale squadra ma alla Continassa ritroverebbe proprio mister Tudor che lo ha già allenato durante l’esperienza vissuta proprio con l’OM. La valutazione effettuata dalla società transalpina per il cartellino del classe 1999 sarebbe di 20 milioni di euro.

