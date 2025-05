CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC VERSO L’ARSENAL

Il calciomercato Juventus sta vivendo dei giorni di assestamento anche a causa della decisione da prendere in merito al futuro del nuovo allenatore. Mister Igor Tudor è stato riconfermato dalla società alla guida della squadra per tutta la durata del Mondiale per Club da disputare nel mese di giugno ma si parla molto del tecnico che dovrebbe prendere le redini della compagine bianconera nella prossima stagione e le decisioni di quest’ultimo saranno indicative delle mosse da attuare in fase di trattativa.

Nel frattempo dunque i calciatori presenti nell’organico juventino sono tutt’altro che certi di essere riconfermati e c’è un nome in particolare che starebbe facendo discutere i tifosi, ovvero quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è reduce da una stagione altalenante dovuta a qualche infortunio di troppo ed alle incomprensioni con l’allenatore precedente, l’italobrasiliano Thiago Motta. Il tecnico croato avrebbe fatto sapere di preferire l’ex punta della Fiorentina rispetto ad altri obiettivi di mercato ma lo stesso calciatore non si sarebbe nascosto davanti ai supporters sottolineando come la sua permanenza potrebbe essere decisa non da lui stesso ma dai dirigenti della Vecchia Signora.

Il contratto in scadenza nel giugno del 2026, ovvero al termine della prossima stagione, sembra ben lontano dall’essere rinnovato e Vlahovic non sarebbe quindi del tutto soddisfatto della sua attuale situazione. Bisogna dire che il venticinquenne ha sempre evidenziato tutto il suo amore per questa maglia, ben espresso già nel voler sposare la causa bianconera con l’addio ai rivali viola. Eppure il futuro di Vlahovic pare essere lontano da Torino e la destinazione più probabile rimane l’Arsenal, squadra della Premier League da cui erano già emerse indiscrezioni al riguardo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, RETEGUI OBIETTIVO PER L’ATTACCO

Il possibile addio di Vlahovic apre nuovi scenari per quanto concerne il calciomercato Juventus. I bianconeri, stando ai rumors, erano già sulle tracce di un nuovo centravanti ricordando che la situazione di Kolo Muani, in prestito dal Paris-Saint Germain, è ancora da definire per il Mondiale per Club di giugno. Il nome di Osimhen è uno dei più gettonati in orbita juventina con il nigeriano che dovrebbe presto lasciare il Galatasaray ed il suo futuro potrebbe non essere al Napoli, che ne detiene il cartellino.

L’acquisto del nigeriano, vista la richiesta del patron De Laurentiis, si preannuncia come un affare difficile da concretizzare ed anche per questo motivo si valutano altri profili come spiegato da Calciomercato.it, su tutti quello di Mateo Retegui. Il centravanti sotto contratto con l’Atalanta è stato il capocannoniere della Serie A 2024/2025 con venticinque gol in 35 apparizioni spingendo i bergamaschi a valutarlo non meno di 55 milioni di euro. La strategia per aggiudicarselo secondo i piemontesi sarebbe quella di offrire un conguaglio da 15 milioni di euro più i cartellini sia di Samuel Mbangula che di Nicolò Savona così da coprirne il costo complessivo.