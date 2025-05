CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NKUNKU SULLA LISTA DI GIUNTOLI

Il calciomercato Juventus come noto è sulle tracce di un attaccante per la prossima stagione: intanto ha rinnovato – un po’ a sorpresa – Arkadiusz Milik ma non è detto che questo significhi una conferma certa, ad ogni buon conto sia Dusan Vlahovic che Randal Kolo Muani sarebbero in uscita e i nomi che circolano sono ormai noti, dal grande sogno Victor Osimhen a Rasmus Hojlund passando per Benjamin Sesko.

Tuttavia nelle ultime ore è spuntato un altro profilo per il calciomercato Juventus, che sarebbe quello di Christopher Nkunku: classe ’97, cresciuto nel Psg ma poi esploso nel Lipsia con cui, nel corso delle ultime due di quattro stagioni, ha segnato 58 gol in 88 partite. Lo ha acquistato il Chelsea per 65 milioni di euro, che potrebbero ancora diventare 100 se i Blues dovessero vincere la Champions League nel 2026: cifra altissima.

Ebbene, Nkunku non ha mai rispettato le promesse: tra infortuni e concorrenza, quest’anno per esempio quella di Nicolas Jackson, ha giocato poco e segnato ancora meno, così ora avrebbe chiesto una cessione per rilanciarsi, magari anche in vista dei Mondiali visto che a quelli del 2022 era stato convocato da Didier Deschamps, salvo dover rinunciare appunto per un infortunio che aveva spalancato le porte della Francia proprio a Kolo Muani. Il prezzo? Circa 40 milioni di euro, ma il calciomercato Juventus dovrà vincere la concorrenza anche di Inter e Milan, che lo avevano già cercato in passato e potrebbero nuovamente dare l’assalto al transalpino, fiutando l’eventualità di un affare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CAMBIASO, ASSALTO REDS!

Entrate ma non solo, il calciomercato Juventus deve anche valutare le uscite e tra queste potrebbe esserci nuovamente Andrea Cambiaso. A gennaio l’esterno era stato vicino all’addio, almeno stando alle notizie emerse: su di lui era spuntato forte il Manchester City, con la necessità di rinforzare la rosa in inverno temendo un blocco del calciomercato estivo; si era parlato di 65 milioni di euro sul piatto ma alla fine Cambiaso era rimasto alla Juventus, anche se qualche presunto screzio con Thiago Motta lo aveva fatto arretrare nelle gerarchie bianconere. Igor Tudor gli ha ridato una maglia da titolare, ma Cambiaso potrebbe essere un ideale sacrificio per rinforzare la rosa: sulle sue tracce adesso ci sarebbe il Liverpool, fresco campione d’Inghilterra e che ha parecchio appeal.

I Reds dalla Juventus hanno già acquistato Federico Chiesa, che proprio per il rotto della cuffia si è guadagnato la medaglia della Premier League ma ha comunque giocato pochissimo; con Cambiaso potrebbe essere una storia molto diversa perché il Liverpool, come confermato anche da Fabrizio Romano, darà l’addio a Trent Alexander-Arnold destinato al Real Madrid, e dunque avrà bisogno di un elemento che sostanzialmente sia un titolare o comunque possa garantire un ricambio di qualità. Non sappiamo ancora su che cifre possa andare in porto questo eventuale affare ma certamente la Juventus dovrà fare le sue valutazioni, Cambiaso sarebbe un elemento importante per la squadra della prossima stagione ma l’offerta da Anfield potrebbe essere importante.