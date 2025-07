Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Il PSG convoca la punta, occhio a Vazquez 18 luglio

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PSG CHIAMA KOLO MUANI

Il calciomercato Juventus deve sbrigliare alcune situazioni in diversi reparti ma in attacco l’obiettivo principale per l’immediato futuro sarebbero quello di poter nuovamente contare su Randal Kolo Muani. Arrivato a Torino nel mese di gennaio, il francese ha siglato dieci reti, oltre ad aver fornito tre assist in ventidue apparizioni complessive con la Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus News/ Savona, il Newcastle ci prova. Hjulmand costa carissimo (18 luglio 2025)

Interpellato in merito alla sua permanenza in Italia anche durante il Mondiale per Club 2025 disputato negli Stati Uniti d’America, il ventiseienne non aveva certo fatto segreto di augurarsi la propria permanenza alla Continassa nonostante fosse solamente in prestito dal Paris Saint-Germain e dunque costretto a tornare in Francia entro la fine del mese di giugno.

Calciomercato Juventus News/ Prima le cessioni, poi l'assalto a un top in mediana! (oggi 17 luglio 2025)

Nelle scorse settimane gli uomini che si occupano del calciomercato Juventus hanno avuto contatti continui con i colleghi transalpini proprio per trovare un accordo così da rivedere Kolo Muani con la maglia bianconera ma le notizie più recenti raccontano di come il PSG sia intenzionato a trattenerlo o comunque a non volersene privare tanto facilmente. I transalpini hanno appunto convocato il classe 1998 per l’inizio del ritiro prestagionale.

La società di Al Khelaifi vorrebbe ricavare intorno ai 40/45 milioni di euro da questa operazione in uscita, forti del diritto di riscatto da inserire nell’affare. Tuttavia la Juve, che in attacco deve sempre risolvere la grana relativa alla partenza di Dusan Vlahovic, preme per non andare oltre il diritto di riscatto, consapevole che il calciatore vuole tornare in Italia ed intanto il raduno parigino è previsto per mercoledì 23 luglio.

Calciomercato Juventus News/ Si chiude a breve per Sancho, resta un nodo... e mezzo (oggi 17 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PROPOSTO LUCAS VAZQUEZ

Il calciomercato Juventus sta dunque incontrando qualche intoppo nel raggiungere gli obiettivi prefissati dai vertici del club. I dirigenti bianconeri stanno facendo del loro meglio per sistemare l’organico che sarà a disposizione di mister Igor Tudor e non è da escludere qualche colpo a sorpresa, magari approfittando di occasioni favorevoli specialemente sul piano economico. Chi potrebbe fare al caso della Juve in questo senso poichè svincolato è Lucas Vazquez, rimasto svincolato dopo dieci anni trascorsi giocando per la prima squadra del Real Madrid.

Il trentaquattrenne, che aveva disputato solo una stagione in prestito all’Espanyol in precedenza dopo aver svolto la trafila nel settore giovanile oltre che con le formazioni B e C, sarebbe stato proposto ai piemontesi che avrebbero modo di tesserarlo a parametro zero. La sua grande esperienza maturata con i Blancos sarebbe parecchio utile e andrebbe a sistemare una zona del campo in cui non si hanno certezze definitive. La Vecchia Signora valuta infatti pure altri profili che possano giocare da terzini come Marc Pubill dell’Almeria, che piace anche al Milan, Dodò della Fiorentina, Daniel Munoz del Crystal Palace e Josha Vagnoman dello Stoccarda.