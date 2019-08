CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Suarez colpo last minute? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Juventus sta vivendo ultime ore particolarmente concitate. L’asse che Paratici tiene in piedi con Barcellona è ancora attivo e potrebbe portare alla definizione di un clamoroso colpo last minute. Clamoroso perché dovrebbero mettersi a posto improvvisamente tasselli che non si sono mossi per tutta l’estate, ma è risaputo che l’ultima settimana di mercato è in grado di cambiare le carte in tavola in maniera repentina. Sfumato Miranda, sarebbe Luis Suarez il “botto” per l’attacco che la Juventus starebbe provando a definire. L’uruguaiano sarebbe una grande sorpresa, per vederlo in bianconero dovrebbero verificarsi due condizioni. L’addio di Dybala, che il quotidiano torinese Tuttosport segnala nell’edizione in edicola oggi sempre più lontano da Torino; e il ritorno di Neymar a Barcellona. Il brasiliano sembra ormai destinato a restare nella “prigione dorata” del PSG, ma se partisse allora il Barca potrebbe dare semaforo verde alla partenza di Suarez, destinazione Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDZUKIC VICINO ALLA PERMANENZA

Il calciomercato della Juventus deve però definire prima di lunedì qualche operazione in uscita: Maurizio Sarri è stato chiaro, se tutto rimarrà così, qualcuno rischia di guardare dalla panchina o dalla tribuna tutto il girone d’andata. Tra quelli più a rischio, c’è un Mario Mandzukic al momento fuori dai piani del tecnico toscano, nonostante negli ultimi anni sia stato una colonna assoluta della formazione bianconera. Nelle ultime settimane tutte le ipotesi che portavano alla cessione di Mandzukic sono sfumate, compreso l’inserimento nella trattativa per Miranda, che il Barcellona ha preferito girare allo Schalke 04. Il croato rischia di fare tappezzeria in questa nuova stagione bianconera, a meno che il suo vecchio club non gli venga in soccorso. Un ritorno al Bayern Monaco infatti resta l’unica pista flebilmente ancora il piedi, col tecnico Kovac che potrebbe accettare di rilanciare il suo connazionale. Al momento una debole ipotesi, la realtà è lo sguardo malinconico di Mandzukic in panchina al Tardini in tutto il match d’esordio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA