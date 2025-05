Calciomercato Juventus News: ritorno di fiamma per Sergej Milinkovic-Savic

Cristiano Giuntoli e la dirigenza bianconera sono al lavoro per rinforzare la squadra e fornire al prossimo allenatore, di cui ancora non si conosce l’identità, una rosa che possa tornare a competere per il campionato, cosa che la squadra di questa stagione non è riuscita per sue limitazioni o per il lavoro di Thiago Motta. Il calciomercato Juventus quindi vorrà cercare di colmare le lacune della rosa e sostituire i calciatori che hanno convinto poco durante la stagione e che se ceduti possono fornire ai bianconeri una cifra importante da poi reinvestire nel mercato.

Nonostante la riscoperta di Manuel Locatelli, il centrocampo bianconero è sembrato mancare di un giocatore fisico che potesse aiutare nella doppia fase e che soprattutto in attacco potesse essere un’arma aggiuntiva, si è quindi tornati a parlare in ottica Juventus di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo ormai trentenne dell’Al Hilal che sembrerebbe più volte aver mostrato il suo interesse di tornare nel calcio europeo. La squadra di Riyad in questa stagione non riuscirà a portare a casa nessun trofeo e dovrebbe vedere l’esonero del tecnico Jorge Jesus.

Il calciomercato Juventus ha però già chiuso il suo primo affare arrivando al riscatto del difensore inglese Lloyd Kelly per una cifra intorno ai 13 milioni, il ventiseienne è arrivato in prestito dal Newcastle a gennaio e da subito ha guadagnato un posto da titolare per via dei numerosi infortuni. Nonostante alcune prestazioni discutibili, su tutte quella contro l’Atalanta, non ha mai sfigurato e la prossima stagione potrebbe essere preso in considerazione per un posto da titolare insieme a Bremer che, tornato ad allenarsi sul campo, sarà senza alcun dubbio il primo dei titolari.

La ricerca del calciomercato Juventus poi continuerà certamente per il reparto offensivo dove si vorrebbe concludere la cessione di Dusan Vlahovic tra i 40 e i 60 milioni, con questi soldi e nel caso servisse con l’aggiunta di una piccola cifra si vorrebbe assaltare il gioiello della Real Sociedad, il giapponese Takefusa Kubo. L’esterno ex Real Madrid ha una clausola di 60 milioni e dopo tre anni sembrerebbe essere pronto a lasciare i paesi baschi dopo una stagione non troppo positiva ma comunque con 32 presenze e 5 gol, il giapponese però non potrebbe essere l’unico acquisto perché andrebbe poi a mancare una punta di ruolo.