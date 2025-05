CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE ENDRICK DAL REAL MADRID

Il calciomercato Juventus è alla ricerca di nuovi volti per l’attacco. L’addio di Dusan Vlahovic è pressoché prossimo a concretizzarsi, dato che il suo contratto è in scadenza l’anno prossimo e dunque rischierebbe di salutare a parametro zero.

Igor Tudor resta alla Juventus/ De Laurentiis blinda Conte, conferma per il croato? (oggi 29 maggio 2025)

Randal Kolo Muani invece è pronto a rientrare al Paris Saint Germain dopo sei mesi di prestito e dunque l’unico rimasto in rosa è Arkadiusz Milik, elemento prezioso nelle precedenti due stagioni mentre in questa non è mai sceso in campo per molteplici problemi fisici.

Per questo la Juve deve cercare di rinforzare l’attacco e uno dei nomi sondati è quello di Endrick. Pagato la bellezza di 50 milioni dal Palmeiras, il classe 2006 non ha trovato tanto spazio al Real Madrid nonostante cinque gol in Copa del Rey.

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus?/ Spunta anche lo scenario clamoroso! (oggi 29 maggio 2025)

La Juve dunque vuole provare ad unire la voglia di giocare del brasiliano alla necessità della squadra di aggiungere attaccanti in rosa. Su di lui ci sono però anche Milan e Napoli dunque i bianconeri dovranno spingere sull’acceleratore per bruciare la concorrenza. Ricordiamo che l’affare si concretizzerebbe solo in prestito.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DELAP HA SCELTO IL CHELSEA

Il calciomercato Juventus deve fare i conti però anche con alcuni rifiuti. Liam Delap, per esempio, ha scelto il Chelsea come futura squadra. Con 12 gol con l’Ipswich, il figlio d’arte rappresenta in Premier League un’occasione da non farsi scappare.

Calciomercato Juventus News/ Spunta Retegui per l'attacco, Vlahovic si avvicina alla Premier (29 maggio 2025)

La clausola da 30 milioni ha fatto formare una vera e propria fila per Delap composta da Manchester United, Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, Milan, Juventus e appunto Chelsea che sembra aver avuto la meglio.

I Blues tra l’altro hanno ricevuto un’offerta di trasferimento in prestito di Marc Guiu come obiettivo prioritario per la prossima stagione, essendo uno dei giocatori prediletti dal tecnico McKenna. Sebbene si tratti di un’operazione separata da Delap, conferma il buon rapporto tra i club come riportato da Fabrizio Romano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUTTI VOGLIONO MBANGULA

Tra i calciatori che potrebbero essere protagonisti in uscita del calciomercato Juventus c’è Samuel Mbangula. L’esterno ex Anderlecht è cresciuto moltissimo dal suo arrivo a Torino, passando dalla Primavera alla Prima Squadra con tanto di gol in Serie A e Champions League.

In primis ci sono due società di Premier League interessate ovvero Bournemouth e Nottingham Forest mentre in Bundesliga osservano sia il Bayer Leverkusen che il Lipsia. Da non escludere una pista Serie A ovvero il Bologna, dato che piace parecchio a Italiano che oggi ha rinnovato fino al 2027.