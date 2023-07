Calciomercato Juventus News/ Tanti dubbi sul futuro di Vlahovic, Kessié si allontana (oggi 20 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL NODO VLAHOVIC

In questo momento le principali vicende del calciomercato Juventus riguardano l’attacco. Sappiamo bene quali siano i temi: l’assalto a Romelu Lukaku con cui la società bianconera tratta da tempo, ma innanzitutto la Juventus, qualora voglia davvero acquistare l’attaccante belga “rispondendo” così al colpo Cuadrado-Inter (o forse sono i nerazzurri ad aver replicato, ma è un discorso relativo), dovrà provare a piazzare Dusan Vlahovic che come noto piace davvero tanto al Psg, con il quale peraltro il serbo avrebbe già un accordo per un ingaggio da 9 milioni di euro a stagione, potendo diventare il centravanti di un tridente nel quale si troverebbe a giocare con Neymar e Kylian Mbappé.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vlahovic al PSG, c'è l'accordo. Poi assalto a Lukaku (20 luglio 2023)

Tuttavia, la Juventus ci deve pensare: la cessione di Vlahovic frutterebbe comunque una plusvalenza (almeno stando alle cifre di cui si parla) e dunque i bianconeri potrebbero poi andare all’assalto del calciomercato nel tentativo di regalare a Massimiliano Allegri elementi più funzionali alla sua idea di calcio, ma dall’altra parte il progetto potrebbe anche essere quello di provare a rivalutare un Vlahovic che l’anno scorso ha anche dovuto convivere con i problemi di pubalgia, e che se messo nelle giuste condizioni tecnico-tattiche potrebbe ritrovarsi. Una bella margherita da sfogliare per il calciomercato Juventus, ma intanto i dubbi sul serbo tengono fermo tutto il resto…

Lindstrom alla Juventus?/ Calciomercato, Giuntoli sfida il Newcastle per il talento danese (19 luglio 2023)

KESSIE SI ALLONTANA

Invece si allontana un potenziale colpo del calciomercato Juventus: qualche giorno fa si era parlato di come la società bianconera potesse essere vicina all’acquisto di Franck Kessié, che sarebbe potuto arrivare in prestito dal Barcellona. Quel che è certo è che il centrocampista ivoriano ha ben poco futuro in blaugrana, una squadra in cui non è mai riuscito a inserirsi; infatti Kessié si sta guardando intorno alla ricerca della sistemazione migliore. Il ritorno in Serie A per confrontarsi in una nuova squadra lo stuzzica, ma le ultime indiscrezioni riferiscono di un calciatore che sarebbe molto più tentato dalla pista Premier League, e non necessariamente per una mera questione economica.

Calciomercato Juventus News/ Idea Mavropanos per la difesa, ma Bonucci vuole restare (oggi 19 luglio 2023)

Il Barcellona invece avrebbe altre priorità: infatti, sembra che Xavi abbia chiesto alla società di provare a mettere le mani su Joao Felix, e per arrivare all’attaccante portoghese i cartellini da girare all’Atletico Madrid come parziale contropartita sarebbero quelli di Ferran Torres e dello stesso Kessié. Dunque in questo momento la Juventus non è favorita nella corsa di calciomercato al cartellino dell’ex centrocampista di Atalanta e Milan, ma siamo ancora a metà luglio e tante cose potrebbero ancora succedere. Staremo a vedere quali, e se ci saranno buone notizie per i bianconeri e Massimiliano Allegri…











© RIPRODUZIONE RISERVATA