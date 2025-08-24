Calciomercato Juventus News: lo scenario a sorpresa per l'attacco potrebbe essere il pieno reintegro di Vlahovic, ma dovrà essere brava la società.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLO MUANI SI ALLONTANA

Sembrava fatta l’operazione del calciomercato Juventus in attacco, e invece le situazione si sta complicando: è successo infatti che il Psg, convinto della necessità dei bianconeri di mettere sotto contratto Randal Kolo Muani, sta provando a tirare la corda alzando il prezzo.

La proposta della Juventus rimane quella di un prestito oneroso da 10 milioni di euro più un riscatto che la prossima stagione sarebbe di 35 milioni di euro, forse anche 40 e con in più i bonus: una somma comunque importante per un calciatore che Igor Tudor ha allenato per pochi mesi e che considera evidentemente importante nel suo nuovo progetto.

Il Psg però ha iniziato a chiedere che l’operazione complessiva diventi di 60-70 milioni: cifra questa che per le casse della Vecchia Signora sarebbe attualmente fuori parametro, e che renderebbe necessaria una cessione (Nico Gonzalez?) con il rischio però di abbreviare di parecchio i tempi per chiudere l’affare con il Paris Saint-Germain.

Insomma: passa il tempo, stasera la Juventus fa il suo esordio in campionato contro il Parma ma Kolo Muani è ancora a Parigi, e a questo punto è anche possibile che, visto lo scenario attuale, possa rimanerci costringendo Damien Comolli a studiare una soluzione alternativa.

LA SOLUZIONE CASALINGA

Delle tante opzioni che il calciomercato sta valutando, alcune – anzi, parecchie – sono già note: da Ademola Lookman a Lois Openda passando per Nicolas Jackson, sono stati fatti tanti nomi ma tutti sono difficilmente raggiungibili per prezzo o perché la concorrenza è forte, si balla dal ruolo di prima punta a quello di attaccante di manovra che possa operare alle spalle di Jonathan David, da questo punto di vista Tudor dovrà anche essere bravo a valutare la sua rosa e il modulo di gioco della sua squadra a seconda delle opportunità che gli saranno fornite dal calciomercato. A dire il vero poi ci sarebbe un’eventuale soluzione, già esplorata: quella di provare a rimettere Dusan Vlahovic al centro del progetto.

Ipotesi difficile e fin qui considerata per nulla percorribile per tutto quello che si è detto e per la volontà del serbo di andarsene a parametro zero il prossimo anno; intanto però una stagione da trascorrere ci sarebbe, senza una cessione allora la Juventus potrebbe decidere, nella persona di Tudor, di riportare il numero 9 a giocare con continuità facendolo sentire importante, smuovendo le acque e creando una situazione che potrebbe fare la differenza, non solo in sede di calciomercato ma anche sul campo. Un primo indizio può essere la convocazione di Vlahovic per la partita contro il Parma, il resto eventualmente lo vedremo tra qualche giorno…