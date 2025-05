CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OSIMHEN SI ALLONTANA

Il calciomercato Juventus si svilupperà anche senza la conferma dell’allenatore. I bianconeri hanno provato ad affondare il colpo per Antonio Conte e Gian Piero Gasperini che però hanno preferito rispettivamente restare a Napoli e accettare la corte della Roma.

Era viva anche la pista di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri, ma ha scelto il Milan per ripartire dunque è un altro nome da depennare nella lista. A questo punto il numero delle alternative si è ridotto notevolmente e non è da escludere che possa rimanere Tudor.

Tornando al calciomercato, il ruolo che i bianconeri stanno cercando a tutti i costi di migliorare è l’attacco. Infatti Dusan Vlahovic è in scadenza ed è pronto a salutare così come Randal Kolo Muani, di rientro dal prestito a Parigi.

Chi arriverà dunque come nuovo centravanti della Juventus? Tanti i nomi, ma ce n’è uno che sembra allontanarsi con l’addio di Giuntoli ovvero Victor Osimhen. Di ritorno a Napoli dopo il periodo in prestito al Galatasaray, il nigeriano sembra sempre più lontano dalla pista torinese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONTATTI CON GYOKERES

Il calciomercato Juventus dovrà dunque guardarsi attorno per cercare colui che vestirà la maglia numero nove dei bianconeri, un tassello che non può assolutamente essere sbagliato perché rischierebbe di costare davvero troppi punti.

Indiscrezioni raccontano di come Cristiano Giuntoli, prossimo a separarsi con la Juventus, aveva avuto contatti con Viktor Gyokeres, punta di assoluto livello da un valore che si aggirano tra i 75 e gli 80 milioni di euro.

L’altro nome sondato è Jonathan David, in uscita dal Lille a parametro zero. Sebbene ci saranno le commissioni da pagare, rimane una possibilità di tutto rispetto che permetterebbe al canadese di compiere un salto di qualità non indifferente.

