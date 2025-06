Calciomercato Juventus News: pazza idea con i rossoneri, la situazione è però tutta da definire. Per arrivare a Ederson servono le cessioni (17 giugno 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CHE SCAMBIO!

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere un clamoroso scambio concretizzarsi insieme al Milan. Infatti Dusan Vlahovic saluterebbe i bianconeri per andare ai rossoneri mentre a fare il percorso inverso sarà Theo Hernandez.

Andiamo con ordine: l’attaccante serbo della Juventus va in scadenza e un mancato rinnovo obbligherebbe i bianconeri a cederlo quest’estate, questo per evitare una cessione a parametro zero dopo aver speso 70 milioni per lui.

Theo Hernandez al momento ha rifiutato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, un’offerta da 18 milioni annui che però non ha convinto il francese. Si è fatto poi vivo l’Atletico Madrid, anche in questo caso però non si è fatto nulla dopo che il Colchoneros ha deciso di trarsi indietro.

A questo punto la suggestione di questo scambio potrebbe diventare realtà, anche se ovviamente serve il benestare non solo delle società in questione ma anche degli stessi calciatori, che si sono dimostrati difficili da piazzare in questi anni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS LUIZ CEDIBILE

Il calciomercato Juventus continua a seguire con attenzione la situazione Ederson dell’Atalanta. L’addio di Gian Piero Gasperini, passato alla Roma, potrebbe cambiare diverse in quel di Bergamo con la cessione di alcuni giocatori.

Tra questi potrebbe esserci il centrocampista brasiliano, reduce da stagioni in netto miglioramento. Detto ciò i club orobico non farà sconti e aspetta un’offerta da 60 milioni prima di dare il via libera per la cessione dell’ex Salernitana.

Una cifra alta per la Juventus ad oggi, ma che potrebbe diventare accessibile in caso di qualche addio. Il primo indiziato, sia per questioni di ruolo e di valore, è Douglas Luiz che potrebbe fare il suo rientro in Premier League.

