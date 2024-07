CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Thuram, finalmente si chiude. Si punta al prestito di Sancho (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, È FATTA PER THURAM!

Il calciomercato della Juventus chiude l’affare per Khéphren Thuram. Dopo settimane di trattative e l’espressa volontà del giovane classe 2001 di unirsi al club dove il padre ha fatto la storia, è stato raggiunto un accordo con il Nizza per 20 milioni di euro più bonus legati alle prestazioni della squadra e alle presenze in maglia bianconera, per un totale che può arrivare a 25 milioni. Lo scambio di documenti è atteso nelle prossime ore, seguito dalle visite mediche.

Dopo la cessione di Kean alla Fiorentina per 18 milioni, la Juventus ha accelerato la trattativa di calciomercato con il Nizza, che inizialmente chiedeva 30 milioni. Thuram ha accettato un ingaggio di 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2029. Nella scorsa stagione con il Nizza, Thuram ha collezionato 29 presenze tra campionato e coppe, segnando un gol contro il Lens. L’ultima apparizione con la nazionale francese risale al 25 marzo, in un pareggio 2-2 contro gli Stati Uniti, in cui ha giocato 27 minuti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PIANO PER SANCHO

La Juventus in questo calciomercato continua inoltre a puntare Jadon Sancho, attaccante del Manchester United che negli ultimi sei mesi ha giocato con il Borussia Dortmund. Il prestito prevedeva che una parte del suo stipendio fosse coperta dal Manchester United, il club di appartenenza, alle stesse condizioni negoziate da Giuntoli a gennaio. Tuttavia, l’operazione fu bloccata da Allegri, che non riteneva Sancho adatto al suo modulo 3-5-2. Ora, con l’arrivo di Thiago Motta e il passaggio a un nuovo sistema di gioco (4-2-3-1 o 4-3-3), le ali diventano fondamentali.

Per questo, il direttore tecnico bianconero ha riavviato i contatti, ottenendo nuovamente il consenso di Sancho, come già avvenuto in inverno. La difficoltà principale sarà trattare con lo United, che valuta il giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla Juventus. Per questo, il club torinese punta a ottenere un prestito. Sarebbe un grande colpo, considerando che il 24enne inglese si è distinto con il Dortmund, arrivando fino alla finale di Champions League, ed è ritenuto da Thiago Motta perfetto per la sua idea di calcio.











