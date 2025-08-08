Calciomercato Juventus news: Savona piace a tre squadre in Premier League. L'infortunio di Colwill frena il ritorno di Renato Veiga (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, SOGNO TONALI

Il calciomercato Juventus continua ad osservare da vicino la situazione riguardante Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle è un obiettivo della Vecchia Signora già dai tempi di Brescia, quando però il giocatore scelse il Milan.

Ora gioca in Premier League e difficilmente andrà via dal campionati inglese, anche se la Juve starebbe pensando all’inserimento di Dusan Vlahovic nella trattativa, una situazione che sarebbe congeniale anche per i Magpies.

Isak è ormai in rottura con il club e l’offerta giusta del Liverpool potrebbe portare il Newcastle ad avere necessità di un centravanti. A complicare le cose è il discorso relativo alla differenza di valutazione: Vlahovic ad oggi vale massimo 20 milioni, Tonali minimo il triplo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RITORNI PER KOLO MUANI E VEIGA?

Il calciomercato Juventus insiste per Kolo Muani. Il calciatore è rientrato al Paris Sain Germain, anche se la volontà di tutti è quello di chiudere per un ritorno in bianconero che accontenterebbe l’attaccante, i piemontesi e i parigini.

In difesa Daniele Rugani è in bilico tra il passaggio al Sassuolo e la permanenza, molto dipenderà dal futuro di Kelly (che piace in Premier League) e Renato Veiga: attualmente al Chelsea dopo il prestito alla Juventus, non è da escludere che potrebbe tornare.

Il problema è l’infortunio dello sfortunato Colwill, compagno di squadra e di reparto di Veiga che si è rotto il crociato. Dunque il Chelsea dovrà valutare se cedere il portoghese a cuor leggero. Su Savona continua l’asta in Premier League con Bournemotuh, Everton e Wolves protagoniste.