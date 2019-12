Calciomercato Juventus news/ Tonali nel mirino: due pedine per il Brescia

Il centrocampo è una delle priorità per quanto riguarda il calciomercato Juventus e naturalmente il nome di Sandro Tonali è uno dei primi della lista. Talento sopraffino classe 2000, per il centrocampista del Brescia già da tempo si fanno paragoni con Andrea Pirlo, abbastanza normali per chi gioca in quel ruolo ed è cresciuto proprio nelle Rondinelle. Tonali piace a tutti, compreso il c.t. Roberto Mancini che infatti lo sta già prendendo in considerazione per la Nazionale maggiore anche se Tonali sarebbe ancora abbondantemente in età di Under 21: per il Brescia si prospetta un’asta dalla quale ricavare la cifra più alta possibile, fermo restando che se ne parlerà solamente per l’estate perché Massimo Cellino ed Eugenio Corini non hanno alcuna intenzione di privarsi di Tonali nel bel mezzo di una stagione nella quale il Brescia dovrà conquistare una difficile salvezza.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: LE MOSSE PER ARRIVARE A TONALI

Tutte le big interessate a Sandro Tonali stanno di conseguenza lavorare per l’estate. La Juventus è sicuramente una delle società che sta seguendo il giocatore con la massima attenzione e Tuttosport proprio oggi ha fatto il punto sulle mosse dei bianconeri per arrivare a Tonali. Il centrocampista è nel mirino da diverso tempo e il compito del direttore sportivo Fabio Paratici sarà quello di anticipare la folta e agguerrita concorrenza, su tutte Inter e Manchester United. Nell’affare Tonali, se la Juventus dovesse avere la meglio, potrebbero finire sia il nordcoreano Han Kwang-Song sia Dany Mota Carvalho come parziali contropartite tecniche, ovviamente oltre a un ricco conguaglio in favore del Brescia.

