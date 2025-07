Calciomercato Juventus News: Francisco Conceiçao torna in Italia

La dirigenza bianconera sembra avere delle idee non molto precise per quanto riguarda questa sessione di trasferimenti se non per le zone di campo in cui operare, infatti ogni giorno si allungano le liste dei nomi che la società sta trattando per rinforzare una squadra che dovrà provare a lottare per qualcosa di importante. Il calciomercato Juventus rimane interessato al centrocampo e all’attacco dove oltre alle uscite mancano giocatori con certe caratteristiche che la Vecchia Signora vorrebbe portare a Torino cercando di spendere il minimo indispensabile.

Per il reparto offensivo è ormai ad un passo il ritorno in maglia bianconera di Francisco Conceiçao che dopo le ottime partite al Mondiale per Club ha convinto la società ad investire una cifra superiore al riscatto concordato lo scorso anno, il trasferimento è voluto da tutte le parti visto che il giocatore spinge per lasciare il Portogallo e i dragoes sono più che pronti ad accettare l’offerta. La cessione dell’esterno ventiduenne si concluderà per 25 milioni di parte fissa più bonus che faranno arrivare la cifra complessiva intorno ai 28 milioni, valutazione che il Porto faceva del giocatore.

Calciomercato Juventus News: contatti avviati con Franck Kessié

Uno dei ruoli più delicati per il calciomercato Juventus è invece il centrocampo dove la dirigenza vuole aggiungere un giocatore forte fisicamente che possa essere un fattore sia in fase difensiva sia in quella offensiva con i suoi inserimenti, tra i tanti profili attenzionati si è riaperta la possibilità di riportare in Italia Franck Kessié. Il centrocampista ex Milan era stato accostato ai bianconeri quando era svincolato dopo l’avventura in rossonero e quando il Barcellona cercava la cessione, ma ora in caso decida di abbassarsi lo stipendio potrebbe decidere di tornare in Europa e in Italia.

Tra le cessioni invece dovrebbe essere quasi conclusa quella di Alberto Costa, terzino destro arrivato nell’ultimo mercato invernale dal Vitoria Guimaraes e che piace molto allo Sporting Lisbona che è disposto ad investire 25 milioni bonus compresi per riportare il giocatore in portogallo. La Juventus è pronta ad accettare l’offerta anche se su quella fascia dovrebbe partire anche Timothy Weah lasciando quindi Savona come unico giocatore a disposizione di Tudor, la cessione del portoghese quindi potrebbe essere conclusa nel momento in cui si sia trovato un accordo con un nuovo giocatore.