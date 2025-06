CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN GIOVANE PER L’ATTACCO!

Tra i tanti nomi che sono accostati al calciomercato Juventus, per quanto riguarda l’attacco, potrebbe spuntarne uno a sorpresa. A dire il vero, già un paio di mesi fa il portale todafichajes.net aveva lanciato quella che appariva come una suggestione: il tentativo dei bianconeri di mettere sotto contratto Ansu Fati. Oggi si torna a parlare di lui, ed effettivamente perché no? In queste righe proviamo a spiegare quella che al momento rimane un’indiscrezione, in attesa però che possa diventare qualcosa in più. Ora: Ansu Fati, classe 2002 che gioca nel Barcellona, non è certo un calciatore da scoprire.

Nella stagione 2019-2020 ha stabilito una serie di primati: il più giovane a segnare e fornire un assist nella stessa partita della Liga, il più giovane a esordire in un Clasico, il più giovane a segnare in Champions League. Non solo: il settembre seguente è anche diventato il secondo giocatore più giovane nella storia della Spagna a esordire in nazionale. Insomma: un predestinato, tanto che – dopo essere stato lanciato da Ernesto Valverde – Ronald Koeman non solo lo ha confermato ma gli ha anche assegnato la maglia numero 10, che da queste parti negli ultimi quindici anni aveva avuto un solo proprietario che risponde al nome di Leo Messi, e prima ancora ce l’aveva un certo Ronaldinho.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL CROLLO DI ANSU FATI

Investitura pesantissima, che il ragazzo probabilmente non ha retto psicologicamente: va anche detto che la situazione del Barcellona, di campo ed economica, non ha aiutato, gli infortuni (soprattutto il primo, nel momento migliore) ci hanno messo del loro e così, da enfant prodige del calcio internazionale, Ansu Fati è brevemente scomparso dai radar, finendo prima al Brighton in prestito (senza lasciare traccia) e poi tornando al Barcellona, dove sostanzialmente era ai margini della rosa tanto da collezionare la miseria di 11 apparizioni stagionali.

Eppure, fino al termine del 2022-2023, Ansu Fati era un giocatore da 109 partite e 29 gol, il tutto a meno di 21 anni; la sua parabola ricorda tristemente quella di altri giovani talenti passati dal Barcellona, su tutti Giovani dos Santos e Gerard Deulofeu che non hanno mai rispettato le premesse. Ora, la carriera di Ansu Fati forse non è ancora ad un bivio ma le prossime mosse rischiano di essere determinanti. Restare in blaugrana è complesso: Hansi Flick ha dimostrato di non vederlo, l’esplosione di Lamine Yamal (con cui i rapporti sarebbero comunque più che buoni) ne complica la traiettoria e in questo momento i campioni di Spagna possono fare a meno di lui.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ANSU-FATI, L’IPOTESI REGGE…

Tradotto: Ansu Fati deve cercare una nuova squadra, a meno che decida di restare a Barcellona per giocarsi le sue carte. Facile però che, per quanto oggi possa sembrare peregrina come opzione, nella sua testa ci sia l’idea di essere convocato al Mondiale 2026: questo significa che la prossima stagione dovrà vederlo protagonista. Ecco allora dove entra il calciomercato Juventus: anche i bianconeri devono rialzare la testa dopo qualche stagione complicata, hanno bisogno di calciatori giovani ma comunque già pronti che possano elevare il tasso tecnico della squadra, la combinazione potrebbe funzionare.

Dal punto di vista economico, Ansu Fati avrebbe una clausola rescissoria da un miliardo di euro che in questo momento vale poco o nulla: impensabile che il Barcellona, specialmente nella situazione attuale, si possa appellare a quella. Anzi: il prezzo di calciomercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro, è inevitabilmente crollato e Ansu Fati rappresenta un’occasione per tutti. Da questo punto di vista potrebbe esserci concorrenza, ma l’involuzione del calciatore può scoraggiare parecchi club; certamente anche la Juventus può rientrare in questo discorso.

Stiamo comunque parlando di un elemento offensivo che in maniera naturale gioca sull’esterno sinistro (a piede invertito) ma in carriera ha fatto anche il trequartista o il centravanti di manovra, un classico nel Barcellona (al netto della presenza odierna di Robert Lewandowsi): nella Juventus di Igor Tudor, sempre più vicino alla conferma come allenatore, formerebbe una linea di grande qualità con Kenan Yildiz, un tandem a ridosso della prima punta che potrebbe durare parecchio. Ricordiamo che Ansu Fati compirà solo 23 anni a fine ottobre: è giovanissimo dunque, la scommessa potrebbe davvero valere perché vincerla potrebbe essere un jackpot, perderla non un tema troppo grave. Staremo a vedere, ma la suggestione Ansu Fati alla Juventus ci sarebbe tutta…