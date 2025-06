Calciomercato Juventus News: Igor Tudor confermato da Comolli

Oggi è stato presentato il nuovo direttore generale bianconero Damien Jacques Comolli che ha parlato del futuro della squadra e del progetto tecnico che per sua diretta ammissione sarà guidato da Igor Tudor anche nella prossima stagione, dopo la partecipazione al Mondiale per Club. Il nuovo dirigente ha poi parlato del calciomercato Juventus e in particolare delle situazioni dei due attaccanti bianconeri Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, sbilanciandosi sul loro futuro e la loro permanenza o meno a Torino, infine ha chiuso con la promessa di lavorare a stretto contatto con il tecnico e con Giorgio Chiellini, il direttore delle Football Strategy.

Calciomercato Juventus News/ Una vecchia fiamma e un giovane, occhi sulla trequarti!

Igor Tudor da quando è arrivato sulla panchina bianconera ha portato a casa solo risultati positivi, ad eccezione per la sconfitta con il Parma, e soprattutto ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione in Champions League, tutt’altro che scontata vedendo la situazione di classifica. È sembrato poi in grado di ricreare un gruppo che sotto la guida di Thiago Motta era evidentemente spaccato in più elementi, alla base della scelta ci sono certamente queste motivazioni ma non si può dimenticare che la Juventus aveva praticamente chiuso l’arrivo di Antonio Conte salvo poi la sua scelta di rimanere a Napoli.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic, cresce la concorrenza! Retegui, filtra ottimismo...

Calciomercato Juventus News: Leonardo Balerdi a completare la difesa

Una delle situazioni più importanti del calciomercato Juventus è senza dubbio quella dei due attaccanti, se per Randal Kolo Muani i bianconeri hanno già un accordo con il PSG per la permanenza fino alla fine del Mondiale per Club che si proverà ad estendere alla prossima stagione, con Dusan Vlahovic la situazione è più complicata. Il serbo nonostante gli apprezzamenti del tecnico difficilmente rimarrà a Torino per il suo ingaggio estremamente alto, pari a 12 milioni, e per le ultime stagioni fallimentari, le possibilità non sembrano essere molte e in questo momento sembrano essere il Milan o il Fenerbahce.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic, doppia pista per il serbo!

IL calciomercato Juventus vorrà poi rinforzare il suo reparto difensivo e per questo starebbe seguendo un giocatore che in questa stagione è stato un punto di riferimento per la sua squadra e uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato, si tratta di Leonardo Balerdi, difensore centrale argentino di ventisei anni di proprietà dell’Olympique de Marseille. Sotto la guida di Roberto De Zerbi ha fatto un salto di qualità a livello difensivo e d’impostazione ma le sue qualità erano già visibili da prima, quando era stato allenato proprio da Tudor, i francesi chiedono 20 milioni e non sembrano intenzionati ad abbassare le richieste.