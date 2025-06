CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GYOKERES IN POLE POSITION

Il calciomercato Juventus è alle prese con la ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a mister Igor Tudor nel prossimo futuro. La finestra di trattative aperta occasionalmente per quelle società che prenderanno parte al Mondiale per club si è già conclusa nella giornata di ieri senza che la Vecchia Signora ufficializzasse nuovi acquisti in entrata e dunque bisognerà aspettare almeno il primo di luglio per tesserare nuovi calciatori seguendo il regolare iter burocratico.

Intanto però i dirigenti juventini sarebbero al lavoro per assicurarsi un nuovo elemento funzionale al progetto in questo senso e non mancano i nomi l’elenco dei calciatori seguiti con interesse e ce n’è uno che sembra aver scalato le gerarchie nelle scorse ore, ovvero Viktor Einar Gyökeres dello Sporting Lisbona. Il ventisettenne svedese ha lasciato il segno nel campionato portoghese appena concluso siglando addirittura 39 gol in 33 presenze a fronte di 54 reti complessive in 52 apparizioni totali, a cui si aggiungono pure tredici assist.

Un rendimento a dir poco superlativo quello del classe 1998, sotto contratto con i biancoverdi fino al giugno del 2028. Stando al Corriere dello Sport, la richiesta da 70 milioni di euro starebbe però frenando la Juventus dall’intavolare una trattativa considerando pure che dovrebbe prima vendere Vlahovic così da far spazio e monetizzare. La concorrenza dei club provenienti dall’Arabia Saudita potrebbe essere poi un altro ostacolo dato che i piemontesi non potrebbero garantire uno stipendio faraonico.

Per queste ragioni rimangono dunque in piedi anche altre piste come quella che porterebbe a Castro del Bologna. Un altro che potrebbe aiutare gli juventini è quel Jonathan David che si sta liberando a parametro zero dal Lille ma che era stato a lungo in contatto col Napoli. La richiesta dell’Atalanta per Mateo Retegui non si abbasserà poi dai 40/45 milioni di euro stabiliti e pure Victor Osimhen non lascerà il Napoli per meno di 85 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TUDOR PROLUNGA A BREVE

Il calciomercato Juventus sembra quindi in via di definizione per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere. Nelle ultime ore è inoltre emersa la notizia che per la panchina si punterà ancora su Igor Tudor, il quale dovrebbe appunto rinnovare l’attuale contratto fino a giugno del 2027, rimanendo per le prossime due stagioni alla guida della prima squadra. Non solo dunque nel 2025/2026 potremo vedere Tudor come allenatore della Juve dopo i buoni risultati ottenuti avendo rilevato il collega Thiago Motta.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League è stata decisiva per la permanenza di Tudor. Il croato, che era già stato vice allenatore proprio nel club piemontese dove ha anche ottenuto i suoi maggiori successi durante la carriera da calciatore, ha già maturato esperienza in Serie A con Lazio ed Udinese, oltre ad aver guidato all’estero altri club come l’Olympique Marsiglia. La firma sul nuovo contratto è attesa entro la giornata di domani, e quindi venerdì, prima della partenza per il Mondiale per club 2025.