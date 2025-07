Calciomercato Juventus News: Igor Tudor comincia a impostare il tridente della prossima stagione, si tratta sempre per Jadon Sancho.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TUDOR PENSA AL NUOVO TRIDENTE

Sono giorni intensi per il calciomercato Juventus, stretto tra la necessità di vendere i pezzi in esubero e costruire la nuova squadra: è arrivato un tassello importantissimo come Jonathan David, ma il 3-4-2-1- pensato da Igor Tudor ha bisogno di potenza offensiva per aggredire idealmente tutti gli avversari.

Con Dusan Vlahovic ormai ai saluti, a prescindere dalla modalità dell’addio, si ragiona sulle entrate: una, lo abbiamo detto, potrebbe essere quella di Randal Kolo Muani e per il momento sembra che l’oggetto del contendere sia il diritto (voluto dai bianconeri) o l’obbligo di riscatto che chiede invece il Psg.

Con la sensazione che l’affare comunque si farà, il calciomercato Juventus si concentra su Jadon Sancho: il Manchester United ha già lanciato un’esca importante mettendolo fuori rosa, adesso potrebbe fare anche il passo ulteriore accettando di pagare una sorta di buonuscita, cosa che agevolerebbe non poco la Vecchia Signora.

La quale sarebbe pronta a offrire all’esterno inglese 6 milioni l’anno, mentre Sancho ne chiede ancora 7. Con i bonus ci si può avvicinare ma non è ancora abbastanza: in questo caso il rischio è che possa arrivare qualche altra squadra a chiudere, per esempio il Napoli che non ha mai nascosto l’interesse per il calciatore.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CONCEIÇAO “PAGATO” DA NICO

Ora, al momento il reparto offensivo che il calciomercato Juventus ha costruito prevede Kenan Yildiz e Kolo Muani ad agire alle spalle di David, con canadese e francese che possono scambiarsi la posizione.

Tuttavia, Tudor pensa in grande: sappiamo bene che i bianconeri stanno continuando a inseguire la prima punta dei sogni, attualmente si tratta di un ballottaggio tra Victor Osimhen e Viktor Gyokeres che sono entrambi colpi difficili, perché i prezzi sono davvero alti (almeno 70 milioni di euro) e dunque bisogna provare a vendere, da Douglas Luiz al nuovo calciatore messo sul mercato e cioè Nico Gonzalez.

Il quale però innanzitutto pagherebbe il riscatto di Francisco Conceiçao: con Tudor il portoghese ha iniziato in salita finendo fuori dalla formazione titolare, ma al Mondiale per Club lo abbiamo visto in grande spolvero e in ruolo rinnovato, entrando molto più dentro il campo e appunto giocando come trequartista nel 3-4-2-1.

Anche per questo motivo il calciomercato Juventus punta a confermarlo, ma bisogna riscattarlo dal Porto: operazione che potrebbe valere 30 milioni ma sarebbe utile, nella “peggiore” delle ipotesi i bianconeri avrebbero poi un Conceiçao a fare la riserva di lusso a Sancho o David o chi per lui, più opzioni offensive per una stagione che includerà ancora la Champions League e che per la Juventus dovrà necessariamente essere quella del riscatto.