Calciomercato Juventus News: i bianconeri continuano i casting per un uomo di quantità a centrocampo, piace un giovane messicano del Monterrey.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ECCO LA NUOVA SUGGESTIONE

Che il Mondiale per Club potesse essere un’occasione per il calciomercato Juventus lo avevamo detto e si sapeva: non è esclusivamente un discorso che riguarda il tesoretto entrato nelle casse, ma anche dell’opportunità di vedere da vicino qualche calciatore che potrebbe fare comodo nella rosa.

Il discorso odierno si lega a quello che facevamo ieri sul centrocampo: al calciomercato Juventus piace Morten Hjulmand, ma il prezzo è molto alto e la concorrenza non manca, così la Vecchia Signora esplora e sonda il calciomercato alla ricerca delle stesse caratteristiche ma con cartellino maggiormente accessibile, anche se inevitabilmente abbassando il livello, almeno sulla carta.

Si registra così l’interesse per il messicano Fidel Ambriz: più giovane di Hjulmand (è nato nel 2003), cresciuto nel Leon e poi passato un anno fa al Monterrey, con cui ha giocato appunto il Mondiale per Club superando il girone e venendo eliminato agli ottavi.

Ambriz ha disputato tutte le partite della sua squadra, anche se da titolare solo quella contro gli Urawa Reds; ha ancora bisogno di mettere esperienza nelle gambe, anche nella sua nazionale ha disputato una sola partita e nella Liga MX Clausura ha avuto solo 5 partite su 17 da titolare, aveva invece giocato di più nel torneo Apertura. Insomma: sarebbe una scommessa, un calciatore da far crescere all’ombra della Mole.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PROFILO DI AMBRIZ

Il calciomercato Juventus sarebbe interessato a Fidel Ambriz: un centrocampista che è prettamente difensivo, infatti può giocare sia come mediano davanti alla difesa, ma in qualità di frangiflutti, che da mezzala con compiti di contenimento e all’occorrenza da difensore centrale, sporadicamente Ambriz è stato impiegato in altri ruoli (per esempio come terzino) ma questo fa parte del calcio moderno, che richiede un’adattabilità di fondo a tutti i suoi interpreti. Ambriz però è un’idea che rientra nel piano di Igor Tudor di avere due centrocampisti che abbiano quantità e capacità di contrastare e strappare; Hjulmand ha ancora caratteristiche diverse ma lui pure non è un regista propriamente detto, del resto con il 3-4-2-1 c’è meno bisogno di un playmaker puro.

Se Hjulmand costa 40 milioni di euro, Ambriz potrebbe essere acquistato a 5 milioni: otto volte meno, ma sarebbe comunque una scelta da ponderare perché porterebbe molti più punti di domanda rispetto al danese dello Sporting Lisbona, calciatore già pronto per i grandi palcoscenici. Per Ambriz si registra la concorrenza di alcune società, come il Salisburgo e lo Zenit San Pietroburgo: il calciomercato Juventus non l’ha affrontato al Mondiale per Club ma potrebbe chiedere qualche ragguaglio all’Inter, avversaria del Monterrey nella partita di esordio, anche se in quel caso Ambriz è stato in campo per appena 11 minuti.