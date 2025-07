Il calciomercato Juventus news: deve vedere prima le uscite e poi le entrate. Intanto il club valuta un nome nuovo in questo Mondiale per club.

Calciomercato Juventus news, chiede Federico Pereira

In queste ore il calciomercato Juventus vive una fase di leggero stallo con il club in questo momento impegnato al Mondiale per club, la Juve affronterà il Real Madrid nel più prestigioso tra gli Ottavi di finale della competizione. L’obiettivo oltre tutto è riscattarsi dopo la brutta figura contro il Manchester City, un 5 a 2 che vuole essere subito dimenticato.

Ma intanto la società lavora sul mercato ed anche la sfida contro gli uomini di Guardiola hanno evidenziato importanti lacune per il reparto difensivo e nelle ultime ore il club ha messo nel mirino un nome nuovo, un giocatore che si è messo in mostra al Mondiale per club. Come riporta Gazzetta.it la Juve ha messo tra gli obiettivi Federico Pereira, giovane difensore del Pachuca.

Il giocatore ha ben impressionato nel corso di questo Mondiale nonostante l’eliminazione del club e sia Tudor che i dirigenti hanno osservato con attenzione e presto potrebbe arrivare l’affondo. Nessun’offerta importante anche per la Juve – al rientro degli infortunati Bremer e Cabal – dovrebbe essere ben coperta per tutto il reparto.

Calciomercato Juventus news, si lavora sempre in uscita

Il calciomercato Juventus vede diversi nomi in entrata, per la fascia tiene ancora banco la pista che porta a Sancho ma sia per l’esterno inglese che per eventuali colpi in attacco dipende tutto dai giocatori già nel club e in particolare dai casi relativi a Conceicao, Kolo Muani e infine soprattutto Dusan Vlahovic, autentico problema per i colori bianconeri.

Il giocatore ha un anno di contratto e al momento non c’è possibilità di rinnovo. I club interessati però non offrono cifre neanche lontanamente vicine a quello che chiede il giocatore e al momento c’è uno stallo totale. Ma oltre a loro la Juve valuta la situazione relativa a Weah e Mbangula la cui cessione al Nottingham Forrest è definitivamente saltata.

Il calciomercato Juventus ha comunque messo in uscita entrambi i giocatori e per poco più di 20 milioni di euro i giocatori possono partire. Su Mbangula c’è la Fiorentina mentre Weah ha ancora mercato tra Premier e Bundesliga e il club bianconero valuta cosi queste cessioni per monetizzare e ripartire sul mercato.