Calciomercato Juventus News: Igor Tudor intensifica la richiesta per arrivare a Jonathan Clauss, esterno che ha già allenato al Marsiglia.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: TUDOR VUOLE UN SUO EX GIOCATORE

C’è un nome nuovo che il calciomercato Juventus starebbe sondando in questi frenetici giorni: Timothy Weah, lo abbiamo scritto, appare diretto al Marsiglia e questo ci dà anche l’abbrivio per dire che gli incastri sono proprio con l’OM, che Igor Tudor ha allenato nel 2022-2023 avendo in rosa anche Jonathan Clauss.

Non più giovane (a settembre compirà 33 anni), ma sempre rimasto su buoni livelli: ha 14 presenze con la nazionale francese, che aveva conosciuto già ai tempi del Lens ma che in realtà ha esplorato soprattutto nel periodo in cui è stato protagonista al Vélodrome.

Clauss ha giocato a Marsiglia nel biennio 2022-2024: quasi sempre titolare, è un calciatore in cui Tudor ha sempre avuto grande fiducia. Nell’anno del croato l’OM ha chiuso al terzo posto in Ligue 1 e ha giocato un buon girone di Champions League, rimanendo in corsa sino al termine per un posto agli ottavi (sfumato con la rimonta subita dal Tottenham, in casa, all’ultima giornata).

Clauss già in quel frangente si era distinto per avere un’ottima propensione per gli assist, infatti in quella stagione ne aveva sfornati 10 ed è un numero che ha replicato quest’anno, il primo con la maglia del Nizza. Lo aveva cercato anche il Napoli: possibile duello di calciomercato?

CLAUSS COME ALTERNATIVA SULLA DESTRA?

È dunque plausibile pensare, come emerso in queste ore, che il calciomercato Juventus possa provare a portare Jonathan Clauss in bianconero. Calciatore che conosce Tudor, il sodalizio in passato è stato ottimo e soprattutto anche quel Marsiglia giocava con il 3-4-2-1, dunque Clauss non solo tornerebbe a lavorare con un tecnico che gli ha dato fiducia ma si integrerebbe anche in un sistema di gioco e in principi che gli avevano permesso di emergere in età già avanzata, diventando un esterno di fascia parecchio affidabile e attirando su di sé varie attenzioni di calciomercato.

Adesso resta da capire se Tudor lo voglia utilizzare, qualora davvero arrivi, come titolare o riserva: per il momento ci sentiamo di dire che la maglia su quella corsia andrebbe ad Alberto Costa, che aveva già mostrato qualcosa di buono nel finale del campionato e si è decisamente confermato al Mondiale per Club, una competizione nella quale il suo allenatore lo ha mandato in campo come titolare anche per mancanza di alternative, ma studiando quella soluzione in luogo di Nico Gonzalez laterale tattico come già visto in Serie A. Clauss però sarebbe un ottimo complemento: forse davvero a 33 anni non potrebbe fare il titolare, ma rappresentare un’ottima seconda linea considerato che la Champions League toglierà energie preziose.