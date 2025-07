Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Goncalo Ramos è un'alternativa 22 luglio 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOLO MUANI, VLAHOVIC ED I SOSTITUTI

Il calciomercato Juventus continua ad essere parecchio incerto se si parla del reparto offensivo. Il serbo Dusan Vlahovic sembra rischiare sempre di più di finire ai margini della squadra fino al termine della prossima stagione, quando poi sarà libero di salutare a parametro zero i bianconeri una volta per tutte. Il desiderio dell’ex viola sarebbe di andare al Milan per essere allenato da mister Allegri, conosciuto proprio alla Continassa.

I rossoneri sembrano in ogni caso tutt’altro che propensi ad accettare le condizioni di vendita richieste dalla Juve, forti di aver il gradimento dell’attaccante. Il direttore generale Damien Comolli sta inoltre portando avanti con il Paris Saint-Germain la trattativa per riportare a Torino un’altra punta, ovvero Randal Kolo Muani. Il francese voleva rimanere già durante il Mondiale per Club, come da lui stesso auspicato nelle sue dichiarazioni.

La richiesta dei parigini è però fuori portata per le casse dei piemontesi, che puntano a loro volta ad abbassare le pretese dei transalpini grazie alla volontà del calciatore. Intanto si pensa ad alternative utili per la prima squadra che verrà allenata dal tecnico Igor Tudor, a cominciare da Gonçalo Ramos. Pure lui sotto contratto con il PSG, nonostante le ottime prestazioni offerte in campo potrebbe essere una soluzione più economica rispetto al collega.

Nel mirino della Vecchia Signora rimangono pure Benjamin Sesko, di proprietà dell’RB Lipsia che non è disposto a cederlo per una cifra non inferiore ai 70 milioni di euro. Una decina in meno sono invece i milioni che chiede il Liverpool per separarsi dall’uruguaiano Darwin Nunez e scendendo ancora si può evidenziare il nome di Rasmus Hojlund del Manchester United.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE IL RITORNO DI CONCEICAO

Aspettando di conoscere quali saranno le prossime mosse in entata ed in uscita, il calciomercato Juventus ha da poco reso ufficiale un ritorno importante con il tesseramento di Francisco Conceiçao. Il ventiduenne proveniente dal Porto non era stato inizialmente riscattato ma adesso le società hanno raggiunto l’intesa per il suo trasferimento a titolo definitivo. L’esterno offensivo ha dunque firmato un nuovo contratto quinquennale valevole fino a giugno del 2030.

Il lusitano è costato 30,4 milioni di euro più 1,6 di bonus che verrano saldati in quattro rate. Entusiasta di poter proseguire la carriera a Torino, nella passata stagione Conceiçao aveva conquistato il cuore dei tifosi segnando all’Inter ed in generale grazie agli altri sei gol ed altrettanti assist firmati nelle quaranta presenze complessive divise tra le varie competizioni disputate.