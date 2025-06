CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIU’ DAVID CHE OSIMHEN

Il calciomercato Juventus sembra prendere forma in questi giorni antecedenti l’inizio del Mondiale per Club 2025. La permanenza di mister Igor Tudor anche dopo la partecipazione alla competizione internazionale pare farsi sempre più concreta con nuovi incontri fra le parti che si stanno tenendo di giorno in giorno e nel frattempo emergono diverse indiscrezioni riguardanti possibili nuovi acquisti in grado di potenziare l’organico a disposizione per la prossima annata calcistica. In attacco uno dei nomi più caldi è senza ombra di dubbio Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray fino a fine mese ma di proprietà del Napoli, con cui ha un contratto valido per un’altra stagione.

I rumors rivelano che l’attaccante nigeriano sarebbe vicino al trasferimento agli arabi dell’Al-Hilal, la società per cui Simone Inzaghi ha abbandonato la panchina dell’Inter. La trattativa sarebbe già avviata ed è per questo motivo che i dirigenti juventini starebbero virando su altri profili, in primis quello di Jonathan David. Presto libero di firmare a parametro zero con una nuova squadra, il venticinquenne canadese è stato a lungo accostato al Napoli che sembrava ormai essere in procinto di tesserarlo ma adesso i partenopei potrebbero aver cambiato idea, preferendo concentrarsi su altri elementi. Stando al Corriere dello Sport, pure la Juve starebbe valutando se portare avanti o meno questo potenziale affare a fronte della richiesta da 20/25 milioni di euro di bonuns alla firma che andranno divisi fra il quasi ex Lille, intermediari di mercato e procuratori.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE IL RISCATTO DI KALULU

Nel frattempo il calciomercato Juventus sta facendo i conti anche con i giocatori in prestito e per i quali bisogna decidere se trattenerli o lasciarli tornare da dove sono venuti. Chi rimane per davvero in bianconero è Pierre Kalulu, difensore centrale prelevato dal Milan a inizio stagione finendo col siglare un gol in trentanove apparizioni complessive distribuite fra le varie competizioni disputate dal club. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha fatto sapere di aver riscattato il venticinquenne francese.

Sul sito della società piemontese si può infatti leggere che il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2029, e dunque per i prossimi tre anni. La Juve dovrà versare nelle casse dei rossoneri una cifra che ammonta a 14,6 milioni di euro complessivi, pagabili in tre rate, ed ai quali andranno aggiunti altri tre milioni di bonus nel caso in cui dovessero essere raggiunti determinati traguardi prefissati al momento della firma.

