Il calciomercato Juventus è tornato a fare i conti con l’assalto degli altri grandi club europei nei confronti dei suoi campioni in queste ore di trattative. I bianconeri vantano un settore giovanile ben organizzato che ha permesso loro di sfornare diversi talenti nel corso degli anni e sui quali diverse squadre hanno spesso cercato di mettere le mani.

L’ultimo grande prodotto del vivaio juventino è senza ombra di dubbio Kenan Yildiz, il fantasista tedesco naturalizzato turco che ha saputo emergere dopo aver maturato esperienza anche grazie all’avventura vissuta nel campionato di Serie C con la maglia della formazione Next Gen. In prima squadra dal 2023, il ventenne è stata la stella più brillante per la Vecchia Signora nell’ultima travagliata stagione.

Messosi in luce anche al Mondiale per Club 2025 svoltosi negli Stati Uniti d’America, Yildiz ha saputo distinguersi richiamando l’attenzione di diverse squadre importanti con il rendimento offerto in campo contro formazionei come il Real Madrid. Adesso sulle sue tracce si sarebbe messo una potenza del calcio europeo in particolare, ovvero gli inglesi del Chelsea.

I piemontesi avrebbero però già respinto al mittente l’offerta da addirittura 65 milioni di euro portata dai londinsi per il cartellino del classe 2000, ritenuto incedibile. L’intenzione sarebbe piuttosto quella di prolungargli il contratto valido attualmente fino al 2029, emulando le recenti operazioni che hanno spinto il Barcellona e l’Athletic Bilbao a blindare sia Lamine Yamal che Inaki Williams. Nell’ultimo anno Yildiz ha firmato 12 reti e 9 assist in cinquantadue presenze totali con la Juventus.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE L’ARRIVO DI JOAO MARIO

Il calciomercato Juventus ha da poco messo a segno una nuova operazione in entrata con l’acquisto di Joao Mario dal Porto. Reso ufficiale tramite il comunicato pubblicato dai bianconeri sul proprio sito web, l’arrivo del terzino destro è funzionale al progetto di mister Igor Tudor per la nuova stagione partita ieri con l’inizio del raduno alla Continassa. Omonimo del centrocampista passato qualche anno fa in Serie A con la maglia dell’Inter, il classe 2000 rimpiazza il connazionale Alberto Costa, ceduto per 16 milioni di euro, che è stato invece presentato dai Dragoes.

Il venticinquenne lusitano, che può essere schierato lungo tutta la corsia di destra, si trasferisce a Torino insieme con l’amico Francisco Conceiçao, pure lui tornato ufficialmente dopo il prestito dello scorso anno. La Juve ha pagato 11,4 milioni di euro più 1,2 di bonus per il cartellino di Joao Mario che ha firmato un contratto quinquennale, ovvero valido fino al 30 giugno del 2030.