Calciomercato Juventus news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Douglas Luiz al Nottingham Forest 22 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, AL LAVORO PER ZHEGROVA E KOLO MUANI

Una volta completata la cessione di Douglas Luiz, la Juventus è di nuovo pronta a migliorarsi con un paio di innesti entro la chiusura del calciomercato estivo. Nello specifico i bianconeri vogliono mettere le mani su due calciatori in particolare acquistando Edon Zhegrova dal Lille e trovando l’intesa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani.

Calciomercato Juventus News/ Arthur torna a casa, Jackson e Openda alternative a Kolo Muani (21 agosto 2025)

Alla Continassa il kosovaro avrebbe modo di ritrovare un suo vecchio compagno di squadra, ovvero Jonathan David. Il canadese si è accasato a Torino a parametro zero ma i due sarebbero presumibilmente felici di poter giocare ancora insieme e di ripetere in Italia l’esultanza eseguita dopo i loro gol. Lo stesso calciatore avrebbe dato l’ok per trasferirsi alla Juve.

Calciomercato Juventus News/ Douglas Luiz torna in Premier, si cerca un sostituto (20 agosto 2025)

La chiave per l’arrivo effettivo di Zhegrova alla Vecchia Signora è la partenza di Nico Gonzalez, per il quale ci si aspetta di incassare qualcosa in più rispetto ai 20 milioni finora proposti solamente dall’Atletico di Madrid. Proprio per 18/20 milioni potrebbe approdare alla Juventus lo stesso ventiseiene nato in Germania ed è per questo che secondo Tuttosport si starebbe valutando di accettare l’offerta dei biancorossi di mister Simeone.

L’intesa economica sarebbe stata invece raggiunta per riportare agli ordini del tecnico Tudor pure Kolo Muani anche se il PSG non è del tutto soddisfatto dai dettagli della formula scelta per questa operazione. La Juve verserà 10 milioni di euro per il prestito oneroso, ed immediato, del centravanti transalpino per poi pagare altri 45 milioni come riscatto ma le condizioni dell’obbligo fanno titubare i parigini che spingono per avere qualche garanzia in più rispetto alla semplice qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Calciomercato Juventus News/ Locatelli rifiuta l'Al Ahli, ma lo scenario resta aperto (oggi 19 agosto 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UFFICIALE DOUGLAS LUIZ AL FOREST

Nel frattempo si è finalmente sbloccato un altro tormentone di calciomercato che riguardava la Juventus in quest’estate. La Vecchia Signora ha infatti completato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest per un affare complessivo da oltre trenta milioni di euro. Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito juventino si può appunto leggere che il brasiliano ha lasciato l’Italia in prestito oneroso per 3 milioni di euro fino al 30 giugno del 2026, ovvero al termine di questa nuova stagione.

Gli inglesi dovranno poi versare 25 milioni per l’obbligo di riscatto che diventerà effettivo al verificarsi di determinate condizioni ed a questa somma si potranno poi aggiungere altri 3,5 milioni di bonus sempre relativi al raggiungimento di alcuni traguardi prefissati. La Juve può così tornare a muoversi in entrata sebbene il Forest sia libero di pagare l’obbligo di riscatto in quattro rate nei prossimi anni e senza nemmeno dimenticare che il prezzo del sudamericano per portarlo in Italia dall’Aston Villa ammontava a 50 milioni.