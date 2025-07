Calciomercato Juventus News: il Porto lancia un ultimatum a Francisco Conceiçao e rischia così di far saltare l'accordo per il riscatto.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ULTIMATUM PER CONCEIÇAO

L’accordo del calciomercato Juventus per Francisco Conceiçao è stato fatto, ma la questione si potrebbe complicare non poco: di fatto, come emerso dalla redazione di Sky Sport negli ultimi minuti, i bianconeri rischiano di veder cancellato il riscatto del funambolo portoghese per una specifica richiesta del Porto.

Calciomercato Juventus News/ Un giovane verso la Germania, si tratta sulla cifra (oggi 16 luglio 2025)

Andiamo nel dettaglio: già da un paio di giorni scriviamo che per il ritorno (o la permanenza) di Francisco Conceiçao è tutto fatto, il calciatore era arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto e inizialmente sembrava che il Porto volesse trattenere il figlio d’arte, ma poi le cose sono cambiate.

La richiesta di 32 milioni di euro è stata soddisfatta dal calciomercato Juventus, probabilmente su precisa richiesta di Igor Tudor dopo quanto visto al Mondiale per Club; una somma che la società bianconera pagherebbe dilazionandola in quattro rate, soluzione che i Dragoni gradiscono poco ma che hanno accettato, proprio perché dall’altra parte la Vecchia Signora ha assecondato la domanda portoghese.

Calciomercato Juventus News/ Nico Gonzalez in Arabia apre le porte a Sancho e Conceiçao (16 luglio 2025)

Adesso però sarebbe sorto un altro tipo di problema, che non si conosceva fino a pochissimo fa: di fatto ci sarebbe addirittura un ultimatum del Porto a Francisco Conceiçao, e bisogna necessariamente spiegare di cosa stiamo parlando.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PORTO FA PRESSING A CONCEIÇAO

Spieghiamo, allora: il calciomercato Juventus ha trovato un accordo per Francisco Conceiçao che sarebbe riscattato a 32 milioni, tornando a vestire la maglia bianconera dopo la stagione più che positiva che lo ha visto protagonista nella nostra Serie A e in Champions League. Una cifra importante, ma che permette a Tudor di continuare a utilizzare un calciatore che già conosce e che potrebbe essere centrale nel nuovo progetto dell’allenatore croato, che lo utilizzerebbe come trequartista alle spalle dell’attaccante (a oggi Jonathan David) insieme a Kenan Yildiz.

Calciomercato Juventus News/ Un argentino verso l'Arabia Saudita, il Milan punta al serbo (15 luglio 2025)

Tuttavia il 20% del cartellino appartiene allo stesso Conceiçao: è qui che è arrivato l’ultimatum del Porto, che avrebbe chiesto all’esterno lusitano di rinunicare a quella somma entro la serata. In caso contrario, addirittura la società portoghese considererebbe non valido l’accordo trovato con la Juventus: ci sarebbe poi da capire se le due parti potrebbero rimettersi al tavolo della discussione, ma a quel punto è inevitabile pensare che, nella migliore delle ipotesi, il prezzo per il riscatto sarebbe aumentato. Non una bella situazione, e allora dovrà essere Conceiçao a decidere: la Juventus presumibilmente gli chiederà di rinunciare a questo 20% così da chiudere positivamente la trattativa, a ora però non conosciamo ancora le reali intenzioni del calciatore.