Calciomercato Juventus News: le buone prestazioni di Alberto Costa confortano i bianconeri, che puntano anche un giovane laterale tedesco.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN ACQUISTO “A ZERO”!

Due su due da titolare, e ora il calciomercato Juventus potrebbe aver risolto alcuni dei suoi problemi. Alberto Costa è stato un oggetto misterioso nei primi sei mesi trascorsi in bianconero, a cominciare dai tanti dubbi che ne hanno accompagnato l’acquisto a gennaio.

Arrivava dal Vitoria Guimaraes con cui aveva anche giocato pochino, pagato oltre 12 milioni di euro con contratto quinquennale, sei panchine per zero minuti nelle prime sei prima di tre apparizioni da 96 minuti totali nelle ultime tre partite di Thiago Motta come allenatore.

Con Igor Tudor la musica sembrava non cambiare, ma il finale di stagione per Alberto Costa è stato importante: tre partite da titolare, il primo assist e una fiducia sempre più in ascesa. Tra l’altro, va detto che spesso e volentieri il laterale portoghese aveva mostrato un bel passo e tanta volontà anche in pochi minuti in campo, uniti a buona corsa e piede educato; doti che evidentemente Tudor ha ritenuto buone in questo avvio al Mondiale per Club, dandogli per due volte la maglia di terzino destro titolare.

Come ha risposto Alberto Costa? Intanto con due assist contro l’Al Ain; certo la competizione non si può prendere come indicatore assoluto per il futuro, ma intanto il calciomercato Juventus potrebbe aver trovato una sorta di nuovo acquisto senza spendere un euro in estate, facendo anche ricredere parecchi perplessi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, UN ALTRO GIOVANE IN ARRIVO?

Sempre parlando di esterni, ma qui con un ruolo forse leggermente diverso, il calciomercato Juventus come tante altre società sta valutando naturalmente gli Europei Under 21. Lo farà anche questa sera, un po’ perché in campo c’è l’Italia e un po’ perché nella sua avversaria, la Germania, giocano alcuni elementi che hanno già dimostrato di poter essere utili.

Abbiamo naturalmente parlato di Nick Woltemade, il grande lusso nella nazionale tedesca di Antonio Di Salvo; suo compagno di reparto è Ansgar Knauff, classe 2000, partito dalle giovanili del Borussia Dortmund e da due anni, dopo averci anche giocato in prestito, impegnato nell’Eintracht Francoforte, dove si è rivelato al grande pubblico.

Stagione da 6 gol e 8 assist divisi tra Bundesliga e Europa League; forse non il profilo tatticamente indispensabile per Igor Tudor, che nel 3-4-2-1 avrebbe difficoltà a sprigionarne il mancino offensivo perché Knauff gioca prevalentemente alto a sinistra, ruolo che sarebbe un po’ coperto e un po’ anche “mancante”.

Bisognerebbe adattare il calciatore a centrocampo, come fatto con Nico Gonzalez: da valutare questa alchimia ma Tudor in realtà può trasformare il suo modulo in un 3-4-3 in corso d’opera. Il valore di calciomercato si aggira sui 15 milioni di euro: il calciomercato Juventus deciderà di affondare il colpo per Knauff? Il tempo ce lo dirà…