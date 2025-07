CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, NICO GONZALEZ ALL’AL-ALHI

Il calciomercato Juventus risulta un po’ bloccato in questi giorni nonostante l’arrivo di Jonathan David ed il continuo lavoro svolto dai dirigenti per sistemare l’organico. I piemontesi si stanno infatti dando anch parecchio da fare per riportare a Torino Francisco Conceiçao dal Porto così come sta parlando di Randal Kolo Muani con il Paris Saint-Germain.

Calciomercato Juventus News/ A destra c'è l'ipotesi su un giovane sudamericano! (oggi 15 luglio 2025)

In casa bianconera c’è però un altro calciatore che potrebbe presto salutare lo Stadium una volta per tutte nonostante sia stato accolto alla Continassa appena all’inizio della passata stagione. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, ala destra prelevata dalla Fiorentina l’estate scorsa che però non ha saputo rendere come ci si aspettava visto pure l’investimento da oltre trenta milioni di euro effettuato per aggiudicarselo.

Calciomercato Juventus News/ In tre su Douglas Luiz, un jolly può prenderne il posto! (oggi 14 luglio 2025)

Le cinque reti ed i quattro assist firmati in trentotto apparizioni stagionali non sono infatti state decisive perchè la Juve potesse conquistare un trofeo o ambire ai primissimi posti della classifica, così da lottare con Napoli ed Inter per lo Scudetto. La Vecchia Signora potrebbe però non dover storcere il naso davanti all’immediata cessione del sudamericano.

Secondo le indiscrezioni più recenti del calciomercato Juventus, l’Al-Alhi sarebbe appunto pronto a presentare un’offerta da 30 milioni di euro al fine di accaparrarsi il ventisettenne. Lo stesso calciatore sarebbe tentato dalla proposta del club arabo e la sua partenza sarebbe utile nell’ottica di portare Jadon Sancho in Italia dal Manchester United. Il tecnico Tudor dovrà quindi rivedere le sue strategie dopo aver tenuto in considerazione Gonzalez, ancora sotto contratto fino al 2029.

Calciomercato Juventus News/ Primi contatti per Chabot, André o Rongier per il centrocampo (14 luglio 2025)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL MILAN VORREBBE VLAHOVIC

Oltre a Nico Gonzalez, per sbloccare le operazioni in entrata il calciomercato Juventus valuta pure la partenza di Dusan Vlahovic. Tuttavia, il serbo gradirebbe trasferirsi in una squadra rivale come il Milan dove potrebbe ritrovare quel Massimiliano Allegri che lo ha allenato proprio in bianconero. Il toscano ha grandissima stima dell’ex viola che ricambia a sua volta ma il suo passaggio nel capoluogo lombardo è tutt’altro che semplice da concretizzare.

Innanzitutto Vlahovic dovrà percepire quasi la metà dello stipendio attuale, 12 milioni di euro all’anno, se vorrà sposare la causa milanista. Il direttore sportivo Tare dovrà poi capire se ci saranno margini per avvicinarsi alla richiesta da 40 milioni di euro più bonus indicata per il cartellino del centravanti. Questi fattori potrebbero spingere il Milan verso altri obiettivi, con anche il danese Rasmus Hojlund del Manchester United finito nell’elenco dei papabili.