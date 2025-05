Calciomercato Juventus News: Francisco Conceiçao e Mattia Perin vicini all’addio

Il calciomercato Juventus si muove per preparare una squadra che nella prossima stagione possa essere competitiva su più fronti, e che almeno possa tornare a lottare per la vittoria del campionato, che manca ormai da 5 stagioni, rispetto all’ultima sessione estiva si cercherà di completare meno acquisti ma più oculati sia nelle spese che nei profili aggiunti. Da capire ci sono poi le situazioni dei prestiti e dei riscatti di alcuni giocatori che nella prima metà di campionato sembravano sarebbero stati confermati senza alcun dubbio ma che ora potrebbero non essere più dentro al progetto bianconero.

Calciomercato Juventus News/ Giuntoli vicino alla prima cessione per il mercato estivo

L’esempio più lampante è quelli di Fancisco Conceiçao, sotto la guida di Thiago Motta aveva dimostrato di poter essere un crack per il nostro campionato per la sua velocità e per la capacità di dribbling, con il cambio di guida tecnica però ha perso il posto in favore di Nico Gonzalez e Yildiz più adatti al modulo di Igor Tudor, e per questo sia il calciatore che la Juventus sembrerebbero indirizzati verso il suo ritorno al Porto.

Nuovo allenatore Juventus/ Ballottaggio Allegri-Conte, ma dal passato tornano due nomi... (15 maggio 2025)

Un altro giocatore che potrebbe lasciare i bianconeri in estate è Mattia Perin, il secondo portiere infatti sarebbe seguito da Como e Roma, in caso di cessione di Svilar, che gli offrirebbero un ruolo più centrale nella squadra.

Calciomercato Juventus News: Karim Adeyemi o Chemsdine Talbi i sostituti del portoghese

Con il certo addio di Conceiçao il calciomercato Juventus sta sondando nomi per gli esterni e i profili individuati sono due, anche se di tipologie molto diverse, entrambi sono molto giovani ma il primo è già affermato e avrebbe un costo elevato mentre il secondo sarebbe più una scommessa.

Calciomercato Juventus News/ Si avvicina un big a zero, occhi su un giovane spagnolo!

Il preferito per la fascia è Karim Adeyemi, seguito anche in estate e nella sessione invernale dal Napoli, il 2002 quest’anno ha giocato solo 24 partite realizzando però 7 gol e 6 assist e per la grande concorrenza nel suo ruolo potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, i gialloneri però non si schiodano dai 40 milioni chiesti anche in passato e aspettano anche un possibile interesse dalla Premier League.

Il secondo giocatore cercato dal calciomercato Juventus invece dovrebbe essere Chemsdine Talbi, esterno marocchino classe 2005 del Club Brugge con cui si è messo in mostra anche in Champions League con 2 gol e 1 assist, nella Jupiler Pro League invece ha giocato 21 partite segnando 5 gol e fornendo 5 assist, il suo valore è di circa 10 milioni che la Juventus potrebbe spendere anticipando altre squadre interessate, come il Red Bull Lipsia o lo stesso Borussia Dortmund.

L’operazione del calciomercato Juventus potrebbe essere facilitata anche dal possibile acquisto dei bianconeri di Maxim De Cuyper, terzino belga che andrebbe a sostituire la possibile partenza di Andrea Cambiaso.