CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ARSENAL E NEWCASTLE SU VLAHOVIC

La sessione di trattative estiva deve ancora ufficialmente iniziare ma non mancano intanto le indiscrezioni riguardanti il calciomercato Juventus. Uno dei rumors più insistenti emersi in orbita bianconera riguarda la permanenza o meno di Dusan Vlahovic alla Continassa. L’attaccante serbo ha vissuto una stagione decisamente altalenante a causa di qualche infortunio di troppo, costringendolo a saltare almeno otto partite, e qualche incomprensione in particolare con il precedente allenatore, ovvero Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano ha spesso preferito schierare il nuovo acquisto Kolo Muani come prima punta unica tenendo in panchina l’ex attaccante della Fiorentina anche quando quest’ultimo era tornato in condizione per poter essere schierato in campo. Queste motivazioni potrebbero anche convincere lo stesso Vlahovic a cambiare aria e sulle sue tracce si registra l’interesse da parte di due società che militano in Premier League.

Per il venticinquenne nativo di Belgrado sarebbero infatti disposte a farsi avanti sia l’Arsenal di mister Arteta che il Newcastle dove gioca invece il coetaneo Sandro Tonali, grande obiettivo dell’estate juventina per il centrocampo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VIA DOUGLAS LUIZ E DENTRO FAGIOLI

A Torino il calciomercato Juventus sta facendo discutere anche riguardo al possibile nuovo allenatore, ovvero chi prenderà il posto di Igor Tudor in panchina, e intanto proseguono anche le trattative riguardanti arrivi e partenze di alcuni giocatori. Un elemento che potrebbe salutare la Vecchia Signora al termine della stagione è Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che non ha saputo convincere né Motta né Tudor per essere impiegato con continuità durante la stagione. Il ventisettenne, nel mirino di Manchester United e Nottingham Forrest, dovrà dunque essere rimpiazzato almeno dal punto di vista numerico.

Detto dell’interesse per Tonali del Newcastle, un altro profilo del calciomercato Juventus che potrebbe interessare è quello di Nicolò Fagioli, adesso in prestito alla Fiorentina. E’ risaputo che i gigliati hanno l’obbligo di riscattare l’azzurro se riusciranno a centrare la qualificazione alle Coppe Europee ma questa è ancora tutta da confermare vista la situazione di classifica e la presenza di altre compagini nel contendere una casella utile per la Conference League. Lo stesso Fagioli, come suggerito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe impuntarsi per lasciare Firenze se non dovesse più aver la possibilità di disputare competizioni internazionali nella nuova stagione.