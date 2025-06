CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OFFERTA TURCA PER DUSAN VLAHOVIC

Il futuro di Dusan Vlahovic resta un tema caldissimo per il calciomercato Juventus, anche perché ovviamente determinerà molte scelte. Un addio richiederebbe uno sforzo per rafforzare l’attacco, che d’altronde potrebbe essere finanziato dalla cessione dello stesso giocatore serbo, altrimenti le priorità potrebbero essere in altri settori del campo, specie se la Juventus riuscisse a trattenere anche Randal Kolo Muani. Ci sono però sviluppi molto significativi proprio per quanto riguarda Dusan Vlahovic, al quale oggi, sabato 7 giugno 2025, anche La Gazzetta dello Sport dedica un ampio articolo.

Inutile nascondersi che la Juventus non farà barricate per trattenere Dusan Vlahovic: la cessione è più che probabile, a patto che si trovi l’offerta che soddisfi tutti. Ecco allora che una proposta molto valida è quella che potrebbe arrivare dal Fenerbahce di José Mourinho. Secondo le cifre che vengono ipotizzate, un passaggio a Istanbul sarebbe un affare d’oro per lo stesso Vlahovic, perché si parla di uno stipendio da 10 milioni di euro all’anno, mentre la proposta per la Juventus dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro per il cartellino del centravanti ex Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: MOURINHO IN POLE POSITION PER IL SERBO?

Non mancano anche altre squadre interessate a Dusan Vlahovic, dal Galatasaray (per restare in riva al Bosforo) fino all’Atletico Madrid, che potrebbe essere la direzione più gradita dal punto di vista strettamente sportivo: per il calciomercato Juventus sarebbe una buona notizia se si scatenasse una vera e propria asta, perché la lotta per il cartellino dell’attaccante serbo porterebbe a un aumento del prezzo e quindi a un maggiore incasso per la Juventus – anche se, tra Mondiale per Club e qualificazione alla prossima Champions League, i conti hanno già avuto un po’ di ossigeno.

Per intenderci, la Juventus non dovrebbe scendere sotto i 40 milioni di euro come richiesta per il cartellino, anche perché parliamo di un giocatore di 25 anni, che potrebbe quindi avere una carriera ancora molto lunga davanti a sé. Di certo il Fenerbahce ha bisogno di rifare l’attacco visto che saluterà sia il veterano Edin Dzeko sia Dusan Tadic: nella squadra turca, Dusan Vlahovic sarebbe la stella e questa prospettiva potrebbe lusingarlo, anche se rispetto alla Juventus sarebbe un passo indietro per un giocatore per il quale fino a un paio di anni fa si immaginava una carriera molto più luminosa. Di certo sarà un affare che condizionerà molto l’intero calciomercato Juventus…