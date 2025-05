CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: THEO NEL MIRINO!

Il calciomercato Juventus prepara un grande colpo ad effetto? Stando a quanto raccontavamo dopo la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia, la società rossonera sarebbe sempre più convinta di vendere Theo Hernandez. Un po’ per il rendimento in netto calo nel corso di questa stagione, un po’ per il contratto in scadenza nel 2026 e la volontà di non perdere altri elementi a parametro zero come già accaduto con Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Ecco allora che nel discorso si potrebbe inserire la Juventus: Theo Hernandez sarebbe già nel mirino del Real Madrid (un eventuale ritorno) ma i bianconeri gli potrebbero garantire una maglia da titolare, cosa che forse i blancos non farebbero nell’immediato.

L’arrivo di Trent Alexander-Arnold potrebbe essere seguito da quello di Alejandro Grimaldo, che sarebbe un’esplicita richiesta di Xabi Alonso; da cui una forte concorrenza sulle fasce che invece nella Juventus Theo Hernandez non avrebbe, anche volendo considerare il rientro di Juan Cabal dal lungo infortunio la Vecchia Signora è particolarmente corta sulle corsie laterali, tanto che in questa stagione si è spesso dovuta affidare a Nicolò Savona e ha anche dovuto mandare in campo Jonas Rohui, due giocatori che certamente potranno crescere ma che si sono mostrati ancora poco pronti ad avere tanto minutaggio in una squadra che punta al vertice del calcio italiano e tornare competitiva in Europa.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, OPERAZIONE LEGATA A CAMBIASO

Dunque il calciomercato Juventus punta Theo Hernandez, o potrebbe farlo: il terzino francese ha giocato una stagione non dissimile da quelle precedenti, almeno nei numeri, ma in termini generali il suo calo come leadership e decisività nei momenti importanti è stato sotto gli occhi di tutti. Il Milan attende le offerte giuste: a gennaio, pare, aveva accettato un’offerta da 54 milioni di euro proveniente dal Como ma lo stesso Theo aveva declinato, adesso la società lariana (molto ambiziosa, e che potrebbe e dovrebbe stanziare un budget per il calciomercato da almeno 100 milioni di euro) potrebbe riprovarci e poi come detto ci sono le big straniere, a cominciare dal Real Madrid, che potrebbero puntare sul francese.

Il calciomercato Juventus insomma è avvisato: in questo momento forse i bianconeri non si possono permettere la spesa per il cartellino di Theo Hernandez, per questo motivo l’acquisto del nazionale transalpino potrebbe essere legato all’eventuale partenza di Andrea Cambiaso, per il quale qualche mese fa si era mosso concretamente il Manchester City e che continua ad avere parecchie richieste, per esempio avevamo già parlato di come il Liverpool stesse pensando a lui per sostituire il già citato Alexander-Arnold. Da vedere allora se si riuscirà a creare il giusto intreccio di calciomercato Juventus e Milan sono rivali ma la volontà di Theo Hernandez di rimanere in Italia (se così sarà) potrebbe rivelarsi decisiva nel buon esito della trattativa.