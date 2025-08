Calciomercato Juventus news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. O'Riley per il centrocampo 1 agosto 2025

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, O’RILEY SE PARTE IL BRASILIANO

Il calciomercato della Juventus è in continua evoluzione dalla fine del Mondiale per Club 2025. I bianconeri vogliono migliorarsi nella nuova stagione e per raggiungere questo obiettivo hanno bisogno di nuovi rinforzi che offrano un contributo significativo alla causa, riuscendo anche a fare meglio di quanto prodotto da alcuni elementi presenti in rosa che non hanno reso come ci si aspettava.

Un giocatore che potrebbe non essere ritenuto indispensabile proprio per questi motivi è Douglas Luiz, rientrato in gruppo dopo che non si era presentato all’inizio del raduno prestagionale 2025/2026. Cercato dai londinesi del West Ham e dal Nottingham Forest, che sta guardando parecchio in Italia per potenziare la sua rosa, il brasiliano potrebbe dunque tornare in Premier League dopo esser stato prelevato dall’Aston Villa appena un anno fa.

Il giocatore individuato per sopperire a questa eventuale cessione è Matthew O’Riley, di proprietà del Brighton & Hove Albion. Il danese nato in Inghilterra è finito nel mirino di diverse squadre grazie alle prestazioni offerte in campo, essendo infatti stato accostato pure ad altre società del nostro campionato come il Napoli, la Roma e l’Atalanta.

Stando a quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il ventiquattrenne sarebbe stato proposto ad alcuni club nonostante il contratto coi biancoblu valido fino al 2029. Se il centrocampista dovesse manifestare la volontà di lasciare il Brighton, probabilmente servirebbero comunque almeno 20 milioni di euro per riuscire ad aggiudicarselo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, COMOLLI HA PARLATO DEL SERBO

Uno dei tormentoni che stanno tenendo banco in questa finestra di calciomercato estivo in casa Juventus è senza dubbio quello relativo all’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo è finito a ricoprire il ruolo di riserva di Kolo Muani nella seconda parte della passata stagione ed il suo destino potrebbe rimanere immutato se il francese tornerà dal Paris Saint-Germain e mister Tudor deciderà di schierare una sola punta nei propri undici iniziali.

Il nome di Vlahovic rientra in ogni caso nell’elenco degli attaccanti inseguiti dal Milan e lo stesso calciatore gradirebbe trasferirsi in rossonero soprattutto perchè ritroverebbe in panchina il tecnico Massimiliano Allegri. Il direttore generale juventino Damien Comolli ha però rivelato che l’ex viola non lascerà la Continassa a meno che non ci siano condizioni favorevoli, specialemtne a livello economico, sia per la Vecchia Signora che per lo stesso venticinquenne. Al momento la sensazione è che Vlahovic non partirà per meno di 20 milioni di euro.