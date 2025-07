Calciomercato Juventus News: Samuel Mbangula avrebbe raggiunto un accordo con il Werder Brema, si lavora per la cifra del cartellino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ALTRA CESSIONE BIANCONERA

C’è un’altra cessione che il calciomercato Juventus sta portando a termine in queste ore, almeno secondo indiscrezioni che arrivano dal Belgio. Samuel Mbangula è pronto a lasciare la squadra bianconera per accasarsi in Premier League: su di lui infatti c’è il forte interesse del Werder Brema.

Va ricordato che Mbangula sembrava destinato al trasferimento al Nottingham Forest, ma sarebbe dovuta essere una cessione doppia con anche Timothy Weah destinato nella città inglese, lo statunitense invece aveva rifiutato il trasferimento con parole durissime da parte del suo procuratore.

A quel punto Mbangula è rimasto a disposizione di Igor Tudor, ma di fatto fuori dal progetto: nemmeno in panchina nella terza partita del Mondiale per Club, tornato contro il Real Madrid, è parso evidente che il destino del giovane laterale belga dovesse essere altrove. Così in effetti sarà: il Werder Brema è pronto a vincere la concorrenza di almeno due squadre estere, che sarebbero Brentford e Strasburgo, per portare Mbangula in squadra.

C’è di più: la società tedesca avrebbe già trovato un accordo con il calciatore nato nel 2004 sulla base di un contratto da cinque anni, adesso però bisogna trattare con il calciomercato Juventus e vedremo come procederà l’operazione di calciomercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE CIFRE DELLA CESSIONE DI MBANGULA

Quello che sappiamo dell’operazione del calciomercato Juventus sulla cessione di Mbangula al Werder Brema è che la società tedesca aveva offerto 8 milioni di euro: la prima proposta è stata rifiutata dai bianconeri, che vogliono provare a monetizzare il più possibile e valutano almeno in doppia cifra il loro laterale. A questo punto, scrive il giornalista Sacha Tavolieri, l’offerta del Werder Brema si alzerà con i biancoverdi disposti a mettere sul piatto una somma compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro per il cartellino del calciatore, comunque destinato a fare le valigie. Vedremo a quanto si chiuderà, la Juventus comunque si prepara a salutare Mbangula che, possiamo dirlo, è stato uno dei calciatori maggiormente valorizzati nella breve esperienza di Thiago Motta, un esterno che l’allenatore italo-brasiliano ha subito lanciato in squadra.

Mbangula lo ha ripagato con il gol all’esordio, una rete importante al Milan e prestazioni che hanno fatto pensare che anche nella Juventus del futuro potesse esserci spazio per lui. L’arrivo di Igor Tudor e del suo 3-4-2-1 ha però chiuso le porte agli esterni puri: Francisco Conceiçao si è dovuto reinventare trequartista atipico per tornare importante nel progetto dell’allenatore croato, per Mbangula invece il calciomercato ha previsto altre strade e adesso si aspetta solo di ufficializzare la cessione, che sia al Werder Brema (come probabile) o a un’altra squadra.