Calciomercato Juventus News: i bianconeri hanno bisogno di uomini sulle fasce e il nome nuovo è quello di Joaquin Piquerez del Palmeiras.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: NOME MUOVE PER LA FASCIA

Che il calciomercato Juventus sia alla ricerca di un giocatore di fascia è ormai assodato: ne parlavamo anche nei giorni scorsi e abbiamo fatto qualche nome interessante, tra quelli invece presenti nella rosa sono comunque in uscita Timothy Weah e Samuel Mbangula.

Questo anche se il rifiuto dello statunitense di firmare per il Nottingham Forest ha complicato i piani bianconeri, ma partirà anche Filip Kostic che è rientrato dal prestito al Fenerbahçe ma è destinato a fare nuovamente le valigie. La Juventus vuole un giocatore che possa dare propulsione esterna e il Corriere dello Sport ha tracciato un profilo nuovo.

Secondo il quotidiano infatti il calciomercato Juventus sarebbe sulle tracce di Joaquin Piquerez: ha 26 anni, uruguayano ma anche in possesso di passaporto italiano, cosa che naturalmente può aiutare in termini di liste e slot per gli extracomunitari.

Piquerez sta giocando il Mondiale per Club con il Palmeiras: con il Verdao ha disputato ogni singola partita da titolare senza mai venire sostituito, ma purtroppo nell’ottavo di finale contro il Botafogo è stato ammonito e, già sanzionato contro l’Al Ahly, sarà costretto a saltare i quarti di finale del torneo.

IL PIANO DELLA JUVENTUS PER PIQUEREZ

Per quanto riguarda la suggestione Piquerez del calciomercato Juventus, dobbiamo dire che il calciatore è un terzino sinistro: elemento maggiormente votato all’assist che al gol, anche se in questa stagione ne ha 3 per ogni voce, è cresciuto nel Defensor ed è anche passato da River Plate e Peñarol, dunque possiamo dire che abbia già conosciuto grandi club anche se naturalmente sempre rimanendo in Sudamerica. Mancino naturale, a volte è stato impiegato anche come difensore centrale e naturalmente può agire anche più avanti sulla corsia, buona notizia per il 3-4-2-1 di Igor Tudor.

In questo momento Piquerez può essere considerato come alternativa a Juan Cabal, che deve ancora rientrare dal grave infortunio dello scorso settembre: il colombiano in questo modo sarebbe aspettato con la giusta cautela e nel frattempo la Juventus avrebbe a disposizione un terzino che potrebbe avere un impatto immediato sulle sorti della squadra. In scadenza di contratto nel dicembre 2026, il Palmeiras chiede 15 milioni di euro per il suo cartellino: spesa sicuramente abbordabile per le casse della Vecchia Signora che però ora dovrà decidere il da farsi, il fatto che entrambe le squadre siano al Mondiale per Club potrebbe aiutare il buon esito dell’eventuale trattativa.