Calciomercato Juventus news, occhio alle sirene per l’attacco

Il calciomercato Juventus potrebbe vedere diverse novità per il reparto offensivo. In attesa di chiudere il discorso per la situazione legata a Dusan Vlahovic in casa bianconera si valuta la situazione e diversi nomi del reparto offensivo hanno mercato, il club sta lavorando alla cessione ad esempio di Nico Gonzalez, ormai non più nei piani di tecnico e società.

Sull’ex Fiorentina ci sono sirene arabe come riporta Sportmediaset ed i prossimi giorni potrebbero essere decisivi da questo punto di vista. La Juve ha messo in uscita il giocatore, ma non è l’unico e il club intanto lavora per blindare Kenan Yildiz, tra i protagonisti dell’ultimo Mondiale per club. Il giornalista Michele De Biasis ha dato interessanti aggiornamenti sul suo futuro.

Come riporta il suo account X il Barcellona sarebbe piombato con forza su Kenan Yildiz e sarebbe pronto a fare un’offerta ma la Juve farà muro ed intanto è molto vicino il rinnovo di contratto, un accordo ad oltre 4 milioni di euro per arrivare fino al 2030. La Juve c’è ed è pronta a fare muro per il suo miglior giocatore. Il mercato è appena cominciato ed occhio a quello che sta succedendo.

Calciomercato Juventus news, si lavora a confermare Kolo Muani. Grosso ostacolo per Xhaka

Il calciomercato Juventus vede tanti dubbi per il reparto offensivo. Il club sta lavorando alla permanenza di Francisco Coincecao e Randal Kolo Muani, giocatori in prestito nell’ultima stagione ed ora occorre trovare accordo con Porto e Psg. In particolare l’attaccante francese è la priorità e serve trovare un accordo a titolo definitivo con il club francese.

Non solo l’attacco perchè la squadra torinese vuole rinforzi anche per il centrocampo e nelle ultime ore sembra sfumare la pista che porta a Xhaka. Il giocatore svizzero – nel mirino anche del Milan – è ritenuto quasi incedibile dal Bayer Leverkusen ma ora un club arabo sarebbe pronto ad una mega offerta per convincere sia la squadra che il giocatore e l’opzione è piuttosto credibile.

Infine da monitorare, nell’ambito del calciomercato Juventus, la situazione relativa al giovanissimo Alberto Costa e sul talentuoso giocatore c’è lo Sporting Lisbona ed ora il club sarebbe pronto ad offrire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, garantendo subito una buona plusvalenza ai bianconeri. La società riflette sulla possibilità di accettare.