CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: UN COLPO PER I BIANCONERI!

Il calciomercato Juventus vuole mettere a segno un grande colpo per la prossima stagione: si è parlato degli attaccanti che sono sempre quelli che stuzzicano maggiormente il palato dei tifosi, a dire il vero però ci sono altri elementi che possono essere visionati in maniera concreta. Tra questi potrebbe tornare di moda Ferran Torres: quando aveva meno di 20 anni lo spagnolo incantava nel Valencia ed era stato seriamente cercato dalla Juventus, ma poi su di lui era piombato il Barcellona. Ferran Torres non è mai stato un titolare inamovibile della squadra blaugrana, ma ha fatto ampiamente il suo: quest’anno, giocando anche da prima punta in assenza di Robert Lewandowski, ha garantito 19 gol e 7 assist.

Un ottimo bottino, che lo ha nuovamente messo nei radar di calciomercato: costa intorno ai 40 milioni, ma ha il contratto in scadenza nel 2027 e sappiamo bene che il Barcellona non naviga in ottime acque economiche, in più l’esplosione di Lamine Yamal e Raphinha potrebbe chiudere ancora più spazi e far pensare a una cessione per monetizzare. Potrebbe approfittarne il calciomercato Juventus? Tecnicamente sì, trovando la quadra: tra le fila bianconere Ferran Torres potrebbe giocare nei due sulla trequarti pensando a Igor Tudor come allenatore, ma svariare anche sull’esterno in un ipotetico 4-3-3 (abbiamo parlato ieri di Luciano Spalletti) e fare appunto la prima punta di movimento. Vedremo, sarebbe un ottimo colpo…

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: OCCHI SU UN GIOVANE!

Gli imminenti Europei Under 21 interessano anche il calciomercato Juventus, e chiaramente è un discorso che potremmo fare per tante squadre che da questa vetrina continentale potrebbero cogliere parecchie occasioni. Uno di questi talenti che la società bianconera starebbe visionando sarebbe Mateus Fernandes: classe 2004, una vita nello Sporting Lisbona ma trasferitosi lo scorso anno al Southampton, dove è retrocesso senza appelli nel Championship. Juventus-Saints, un “binomio” che aveva già lavorato per l’arrivo in bianconero di Carlos Alcaraz: la permanenza dell’argentino alla Continassa è passata inosservata, ma i bianconeri potrebbero ancora bussare alla porta del St. Mary’s per Mateus Fernandes.

Il portoghese ha realizzato due gol con quattro assist nella sua campagna in Premier League; nel corso della stagione ha giocato anche come centravanti o laterale di sinistra a centrocampo, in realtà è prevalentemente un centrale di una mediana a quattro che si può disimpegnare anche sulla trequarti, con piedi buoni e visione di gioco. Il Southampton lo valuta 15 milioni di euro, ma la retrocessione rende il prezzo trattabile: il calciomercato Juventus ci potrebbe realmente provare, poi Mateus Fernandes non sarebbe un titolare nella squadra pensata per la prossima stagione ma sicuramente potrebbe ritagliarsi un bello spazio e provare a crescere all’ombra della Mole, intanto vedremo come si comporterà negli Europei Under 21.