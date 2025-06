Calciomercato Juventus News: il Mondiale per Club porta in dote il nome di Telasco Segovia, giovane venezuelano dell'Inter Miami.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SPUNTA UNA VECCHIA CONOSCENZA

Grandi colpi e occasioni, questo vuole fare il calciomercato Juventus: non solo gli acquisti a grande prezzo ma anche calciatori meno noti e che possano rappresentare una possibilità di plusvalenza, o comunque di rafforzamento della squadra senza aprire troppo il portafogli.

In questo momento una delle vetrine più interessanti è quella del Mondiale per Club, dove naturalmente giocano calciatori che non hanno bisogno di essere scoperti ma, in contemporanea, alcuni che si stanno mettendo in mostra.

Un esempio è rappresentato da Telasco Segovia: un venezuelano di 22 anni, dunque ancora molto giovane, che a gennaio si è trasferito all’Inter Miami, domenica giocherà gli ottavi contro il Psg ed è uno dei titolari indiscussi nella squadra di Javier Mascherano. Forse il nome non è nuovo: bisogna tornare alla stagione 2022-2023, Segovia era arrivato in Italia dal Deportivo Lara e aveva giocato un anno con la Sampdoria Primavera, facendo anche cinque panchine in Serie A (senza mai esordire).

Non aveva particolarmente convinto (un gol e tre assist) ed era tornato alla base. Il Deportivo Lara non gli aveva però rinnovato il contratto: Segovia era così ripartito dal Casa Pia, in Portogallo, e dopo un anno e mezzo eccolo protagonista in MLS, in una vetrina comunque sotto gli occhi di tutto il mondo perché tra i suoi compagni di squadra figurano Leo Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SEGOVIA IN BALLOTTAGGIO CON KOSTIC?

Ora: il calciomercato Juventus punta anche Telasco Segovia perché potrebbe rappresentare l’occasione low cost per ampliare il volume della rosa. Dovesse andare in porto l’operazione Jadon Sancho, potrebbe trattarsi di un ballottaggio tra il venezuelano e Filip Kostic: il serbo, rientrato dal prestito, è tornato improvvisamente di moda perché Igor Tudor ne ha parlato benissimo pubblicamente, e dunque potrebbe concedergli un’occasione. Tagliando fuori Segovia, anche se forse potrebbe non essere così: bisogna dire che il classe 2003 è un centrocampista centrale che non di rado ha giocato sulla trequarti, ma Javier Mascherano gli ha cambiato ruolo.

Lo ha fatto diventate un esterno offensivo, a sinistra e dunque a piede invertito: vero che Segovia sporadicamente aveva fatto qualche partita in quella zona di campo, ma è nell’Inter Miami che si è trasformato. Con Kostic potrebbe anche convivere perché le caratteristiche sono diverse: l’ex Eintracht è infatti un mancino e quindi potrebbe esserci spazio per entrambi anche come alternative a Sancho, tenendo conto che Tudor potrebbe avere in Segovia un calciatore duttile (sulla scia di Weston McKennie, per esempio) da impiegare in diversi ruoli, magari anche come laterale destro. Vedremo: per ora una suggestione, ma per due milioni e mezzo di euro potrebbe anche diventare una realtà…