CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vertice a Londra per Di Maria. Pogba vicino

Calciomercato Juventus news, Di Maria vuole Torino!

Calciomercato Juventus: il nome più caldo è quello di Angel Di Maria, l’esterno argentino è stato protagonista di una prestazione eccezionale a Wembley nella finalissima tra Italia e Argentina e la sua prova non è passata di certo inosservata. Emissari della Juventus proprio nella giornata di mercoledì erano infatti presenti a Londra per incontrare gli agenti del giocatore e iniziare a concretizzare il suo passaggio in maglia bianconera.

Calciomercato Juventus News/ Molina è un obiettivo concreto (ultime notizie)

A 34 anni compiuti Di Maria ha dimostrato di essere ancora più che mai competitivo e l’offerta della Juventus è chiara: un biennale per il giocatore, che inizialmente chiedeva un contratto di almeno 3 anni, ma in cambio i bianconeri verrebbero incontro alle richieste economiche del calciatore, spingendosi fino a 8 milioni di euro netti come ingaggio. Un matrimonio che sembra davvero potersi fare, con “El Fideo” molto interessato a un’esperienza in Italia alla fine della sua carriera.

Calciomercato Juventus news/ Kone e Kostic idee per Allegri! (ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, Pogba si avvicina

Il calciomercato della Juventus si concentra anche su un altro grosso nome: si avvicina il momento di Paul Pogba e del possibile ritorno del francese in bianconero. Una situazione che vista da fuori sembra quasi paradossale, visto che Pogba già era passato in gioventù a parametro zero dal Manchester United alla Juventus, che poi ha venduto per quasi 100 milioni di euro il centrocampista ai Red Devils per essere di nuovo in procinto di riprenderselo.

Al di là delle teorie dell’eterno ritorno, Pogba ha già salutato il Manchester United ufficialmente. La Juventus deve fare la sua mossa di calciomercato, anche in questo caso ai bianconeri si chiederà un esborso monetario importante con un ingaggio che si aggirerà intorno agli 8 milioni di euro l’anno, nel giro di alcuni giorni si dovrebbe arrivare alla fumata bianca visto che al momento non ci sono in vista rilanci particolari sul giocatore da parte di altre big europee.

Stemma Juve sul taglio di capelli ai figli di 6 e 8 anni/ Ex moglie denuncia il padre

© RIPRODUZIONE RISERVATA