Calciomercato Juventus news/ Vlahovic al bivio, Luiz Henrique nel mirino (8 luglio 2023)

CALCIOMERCATO JUVENTUS: QUALE FUTURO PER DUSAN VLAHOVIC?

Dusan Vlahovic resta un nome fondamentale per il calciomercato Juventus: se partisse servirebbe un colpo in attacco, ma ci sarebbe anche un “tesoretto” da spendere. La certezza è che l’attaccante serbo sarà il primo big della rosa della Juventus atteso alla Continassa, dal momento che a giugno ha dovuto saltare gli impegni con la Nazionale per un problema fisico, quindi sarà presente già al raduno di lunedì. Resta però il punto interrogativo sul futuro di Dusan Vlahovic, il bomber e la Juventus sono di fatto a un bivio del calciomercato estivo, sul quale ha fatto il punto oggi La Gazzetta dello Sport. Certamente Dusan Vlahovic incontrerà Cristiano Giuntoli, il nuovo direttore sportivo della Juventus, per confrontarsi sulle intenzioni di entrambe le parti.

Si è raffreddata l’ipotesi Bayern Monaco, ma restano possibili offerte dalla Premier League, magari con l’opportunità di giocare la prossima Champions League, a quel punto Vlahovic spingerebbe per la cessione. Servirà però una mossa chiara da parte delle pretendenti all’attaccante serbo, che per il momento sono rimaste sul vago: potrebbe essere in primo piano il Chelsea, per adesso tuttavia impegnato con le cessioni (e senza Coppe europee). La Juventus intanto si è ripresa Milik e attende sviluppi, con la consapevolezza che Vlahovic non sarà una primissima scelta quando si scatenerà il valzer degli attaccanti. Intanto Dusan pensa a recuperare la migliore condizione fisica possibile, poi resta il problema del sistema di gioco di Massimiliano Allegri, che non sembra l’ideale per sfruttare al meglio le caratteristiche di Vlahovic.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PIACE LUIZ HENRIQUE

Gli esterni sono un altro fronte significativo in questi giorni per il calciomercato Juventus. Arrivato Timothy Weah e salutato invece Angel Di Maria, pensando all’eventualità del 3-4-3 un nome caldo è naturalmente quello di Domenico Berardi, opzione che naturalmente farebbe molto comodo a mister Massimiliano Allegri con un modulo che punterebbe molto al gioco sulle fasce. Attenzione però alle possibili alternative, perché naturalmente la Juventus non pensa solo al giocatore del Sassuolo. Nel mirino bianconero infatti è finito anche Luiz Henrique, 22enne ala brasiliana del Betis Siviglia. Piede sinistro di qualità, bravo a saltare l’uomo, Luiz Henrique possiede colpi interessanti, ha ampi margini di miglioramento e costi sostenibili.

La Gazzetta dello Sport ha indicato alcune cifre: attualmente Luiz Henrique guadagna meno di mezzo milione, quindi basterebbe poco per garantirgli uno stipendio senza dubbio superiore, mentre la valutazione del suo cartellino da parte del Betis si aggira sui 18-20 milioni, da coprire almeno in parte con l’eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Luiz Henrique è tenuto in considerazione al pari di un suo compagno di squadra al Betis Siviglia, cioè il 23enne spagnolo Rodri Sanchez, oppure il danese Gustav Isaksen, 22enne del Midtjylland seguito pure dal Milan. La priorità resta comunque Berardi, ma naturalmente parliamo di un settore del campo nel quale molto dipenderà dal futuro di Federico Chiesa, sempre nei pensieri di Newcastle e Liverpool.











