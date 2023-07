CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Vlahovic al PSG, c’è l’accordo. Poi assalto a Lukaku (20 luglio 2023)

La Juventus è decisamente attiva sul calciomercato estivo, pianificando con cura l’approccio a una calda e avvincente estate calcistica, che coinvolgerà anche i tifosi. I giorni recenti sono stati densi di trattative, tra cui la vicenda di Lukaku e Cuadrado, ma ancora molte questioni restano da risolvere e chiarire nel minor tempo possibile. Cuadrado ha abbandonato la Juventus per indossare la maglia nerazzurra dell’Inter, mentre per Lukaku la situazione è ancora incerta.

È ormai chiaro che l’attaccante non farà più parte dell’Inter, ma la possibilità di un suo trasferimento alla Juventus non è ancora del tutto scontata. Una cosa è certa: l’assalto a BigRom avverrà solo dopo alcune uscite dalla rosa della Juventus. Senza vendite, sarà difficile concludere nuovi acquisti per la formazione bianconera che sta anche lavorando per trovare un equilibrio di bilancio dopo un anno pieno di disavventure, col DS Giuntoli pronto ad avviare una ricostruzione partendo da quello che sarà un vero e proprio anno zero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC VERSO PARIGI?

Le notizie che stanno circolando in queste ore, alcune delle quali confermate anche da Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, stanno catalizzando l’attenzione dei tifosi della Juventus. Secondo quanto riportato, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Vlahovic e il PSG: il giovane attaccante avrebbe a disposizione un contratto da 9 milioni di euro a stagione, per un accordo pluriennale che porterebbe il bomber serbo a vestire la sua terza maglia in 3 anni dopo quelle di Fiorentina e appunto Juventus

Ma cosa significa questo rumors di calciomercato per la Juventus? Per i bianconeri, questa trattativa potrebbe rappresentare una svolta sul mercato. Infatti, l’offerta potrebbe raggiungere la considerevole cifra di 90 milioni di euro, permettendo alla Juve di avere liquidità per investimenti futuri e aprire nuove trattative per rafforzare la rosa. Con Vlahovic che si avvicina a Parigi, la Juventus potrebbe virare come detto con forza su Lukaku. Il calciatore belga rappresenta sicuramente una delle opzioni più ambite, ma occorre considerare le dinamiche del mercato e le potenziali uscite dalla rosa prima di bussare alla porta del Chelsea.

