CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOVE ANDRÀ VLAHOVIC?

Il calciomercato Juventus ruota parecchio attorno a Dusan Vlahovic. Questo perché c’è parecchia fretta nel cederlo dato che non ci sono altre possibilità poiché il serbo è in scadenza e non ha alcuna intenzione di rinnovare alle cifre proposte dai bianconeri.

Calciomercato Juventus News/ Vlahovic, doppia pista per il serbo!

Una situazione particolare che obbliga la Vecchia Signora a cedere a prezzo di saldo un calciatore pagato qualche anno fa la bellezza di 70 milioni di euro. Inoltre, come detto, la Juve vorrebbe chiudere il prima possibile la cessione.

Per fortuna della Juventus, le pretendenti non mancano e questa è sicuramente una notizia positiva per accelerare le operazioni e alzare il prezzo. Sul serbo ci sono infatti il Milan di Allegri, l’Atletico Madrid e il Fenerbahce.

I turchi si sono fatti avanti con un’offerta da 30 milioni di euro per la Juventus e 10 all’anno per il calciatore, una proposta che Vlahovic ha preso in considerazione ma fino ad un certo punto, dato che vuole retare nell’Europa che conta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIÙ RETEGUI CHE DAVID

Il calciomercato Juventus comincia però a tutelarsi. Che sia a Italia, in Turchia o in Spagna, il futuro di Dusan Vlahovic è segnato: non sarà più un calciatore della Juve. Questo naturalmente porta ad una grande e importante considerazione ovvero il prossimo attaccante.

Randal Kolo Muani farà regolarmente il suo ritorno al Paris Saint Germain, dopodiché si deciderà se tenerlo a Torino un altro anno prolungando il prestito oppure se voltare completamente pagina, rimanendo così con il solo Milik punta.

Stando però a quanto riportato da Tuttosport, salgono vertiginosamente le quotazioni per Mateo Retegui. Le richiese, i costi e l’effettiva fattibilità del trasferimento sono punti a favore di questo affare, a differenza di David che chiede cifre fuori portata.