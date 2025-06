CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, VLAHOVIC AL MILAN?

Il calciomercato Juventus è attualmente concentrato sull’attacco. Questo perché ad oggi la situazione è tutt’altro che chiara considerando il futuro in bilico di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani, due capitoli ancora tutti da scrivere.

Il serbo, impegnato ieri nella gara contro l’Albania per le qualificazioni Mondiali, sembra essere davanti ad un bivio tra la soluzione Milan dopo i contatti con Massimiliano Allegri oppure il Fenerbahce, disposto a pagare 30 milioni alla Juventus e 10 all’anno al giocatore.

Il giocatore si è preso del tempo perché se è vero che l’offerta dei turchi è molto intrigante, è altrettanto vero che la Serie A è sicuramente più importante come prestigio rispetto al campionato turco. Per questo Dusan ha messo tutto in standby.

Discorso diverso per Kolo Muani che invece è destinato a tornare al Paris Saint Germain senza riscatto, visto il prezzo troppo alto. Non è però da escludere la possibilità che la Juve chieda un prolungamento del prestito per il francese.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI RIPARE L’IDEA OSIMHEN

Il calciomercato Juventus può ancora sperare in Victor Osimhen. Questo perché l’attaccante del Napoli, reduce dal prestito al Galatasaray, ha rifiutato l’Al Hilal nonostante avesse accontentato i partenopei con il pagamento della clausola da 75 milioni.

A questo punto si riaprono importanti scenari per il bomber del terzo Scudetto degli Azzurri che torna dunque sul mercato. L’incognita Premier League è sempre viva, anche perché il Chelsea così come l’Arsenal sono ancora alla ricerca di una punta.

I bianconeri non smettono però di seguire la pista Retegui: l’attaccante dell’Atalanta dopo la separazione di Gasperini potrebbe pensare di cambiare casacca. Anche qui la paura è che le sirene arabe possano giocare un ruolo chaive.