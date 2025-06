Calciomercato Juventus News: Dusan Vlahovic rifiuta cessione e rinnovo e inguaia i bianconeri, che a questo punto devono virare sul piano B.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: VLAHOVIC INGUAIA IL ERCATO

Rischia di impantanarsi il calciomercato Juventus, e il “responsabile” di questo scenario ha un nome e un cognome: Dusan Vlahovic. Da tempo i bianconeri lo hanno messo tra i calciatori in uscita: il serbo ha enorme potenziale ma non è mai riuscito a confermarlo.

Calciomercato Juventus News/ Laporte ha chiesto la cessione. Tentativo per Kolo Muani (29 giugno 2025)

La scorsa stagione l’arrivo di Randal Kolo Muani lo ha relegato in panchina e in questo Mondiale per Club 2025 non sono bastati due gol, anche perché uno è arrivato su rigore e a partita ampiamente finita e l’altro contro il Manchester City che era già in vantaggio 5-1, dunque troppo poco ricordando poi che Igor Tudor ha puntato appunto su Kolo Muani per prendersi la qualificazione agli ottavi.

Calciomercato Juventus News/ David, c'è ottimismo. In difesa Balerdi, Senesi o Laporte (28 giugno 2025)

Il problema tuttavia è che Vlahovic sta diventando un problema: come riportano i media, l’attaccante serbo avrebbe rifiutato la cessione ma non vuole nemmeno rinnovare il contratto che lo lega alla Juventus. I bianconeri a questo punto avrebbero una sola opzione, quella cioè di metterlo fuori rosa: chiaramente uno scenario da non sottovalutare, con il rischio concreto di non poter effettuare operazioni perché si puntava sulla cessione di Vlahovic per un tesoretto extra.

Riuscirà la Vecchia Signora a trovare la quadratura del cerchio, in un senso o nell’altro? Molto forse dipenderà anche da Tudor e dall’eventuale utilizzo che vorrà fare del serbo, attendiamo qualche novità in merito.

Calciomercato Juventus News/ Grana Vlahovic, la situazione non cambia: il serbo è vicino all'addio!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, LE ALTERNATIVE PER LA JUVE

A questo punto bisogna anche parlare delle alternative che il calciomercato Juventus potrebbe avere, qualora davvero Vlahovic dovesse finire fuori rosa. Intanto va capito se Kolo Muani resterà oppure non si troverà l’accordo con il Psg per una seconda stagione in bianconero, poi in questo momento bisogna valutare profili alternativi a quello di Viktor Gyokeres, comunque difficile, ma anche magari Jadon Sancho, per il quale erano stati fatti passi avanti.

Certamente il calciomercato Juventus monitora varie soluzioni e una potrebbe essere quella di Jonathan Rowe: si tratta del calciatore che ha deciso gli Europei Under 21 a favore dell’Inghilterra, il suo gol in finale è stato il secondo nella competizione.

Classe 2003, gioca prevalentemente a piede invertito sulla fascia destra e il Marsiglia lo ha appena riscattato dal Norwich, pagando poco più di 14 milioni di euro. Questo tuttavia non significa che Rowe sia destinato a rimanere al Vélodrome; anzi, con l’offerta giusta potrebbe partire.

È un calciatore che nella scorsa stagione ha segnato 3 gol con 4 assist; sicuramente deve ancora crescere ma intanto potrebbe andare a tappare il buco della cessione di Samuel Mbangula, poi eventualmente il calciomercato Juventus potrebbe provare a risolvere la situazione legata a Vlahovic aprendo anche al grande nome.